LA QUARTA STAGIONE DI REACHER

Basata sul 13º libro della saga di Jack Reacher di Lee Child, intitolato I dodici segni, la quarta stagione della serie tv Reacher racconterà che, “quando un incontro casuale con uno sconosciuto sconvolto su un treno si trasforma in tragedia, Jack Reacher viene trascinato in un gioco complesso e mortale che lo vede contrapposto a spietati nemici ai più alti livelli di potere”. Il cast include Alan Ritchson (Fast X e War Machine) nel ruolo del protagonista Jack Reacher, Jay Baruchel (FUBAR, Facciamola finita e BlackBerry) nel ruolo di Jacob Merrick, Sydelle Noel (GLOW e Black Panther) nel ruolo di Tamara Green, Agnez Mo (Pernikahan Dini, The Hospital e Jelita) nel ruolo di Lila Hoth, Anggun (Levitating e Cannes Confidential) nel ruolo di Amisha Hoth, Kevin Weisman (Alias e Runways) nel ruolo di Russell Plum, Marc Blucas (Uno splendido errore e Narcos: Mexico) nel ruolo di John Samson, Kevin Corrigan (Poker Face, Deli Boys e The Departed – Il bene e il male) nel ruolo del detective Docherty, e Kathleen Robertson (The Expanse, Murder in the First e Bates Motel) nel ruolo di Elsbeth Samson. Lo show, che aveva debuttato nel 2022 e che è rapidamente diventato uno dei più popolari sulla piattaforma di streaming Prime Video, è stato anche rinnovato per una quinta stagione. “Dai romanzi di Lee Child, amati in tutto il mondo, al suo straordinario adattamento televisivo, Reacher si è evoluto in un franchise di enorme successo”, ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios. “La capacità della serie di combinare azione adrenalinica con una narrazione avvincente dei personaggi continua a conquistare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo. Siamo entusiasti di procedere con la quinta stagione prima ancora del debutto della quarta e di sfruttare questo incredibile slancio. Siamo grati ai nostri eccezionali partner creativi, al cast e alla troupe – Nick, Alan, Lee, Paramount Television Group – per aver continuato a dare vita a questo mondo in modo così audace e coinvolgente”. La serie tv è scritta da Nick Santora (FUBAR e Prison Break), che è anche showrunner e produttore esecutivo. Oltre a Nick Santora e a Lee Child, anche Alan Ritchson è produttore esecutivo insieme a Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, Lisa Kussner, Sam Hill, Amy Pocha e Seth Cohen. Carolyn Harris e Kenny Madrid sono i produttori esecutivi responsabili della serie per Paramount Television Studios.