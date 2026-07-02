Reacher, in arrivo la stagione 4 della serie tv Prime Video e lo spin-off NeagleySerie TV
I primi tre episodi della quarta stagione della serie tv Reacher con Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher debutteranno su Prime Video il 12 agosto 2026. Seguirà un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 16 settembre 2026. Proprio nel giorno del finale di stagione esordirà anche lo spin-off Neagley, dedicato al personaggio di Frances Neagley, che sarà invece disponibile fin da subito con tutti gli otto episodi
La quarta stagione della serie tv Reacher con Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher debutterà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con i primi tre episodi il 12 agosto 2026 e con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 16 settembre 2026. Proprio nel giorno del finale di stagione esordirà anche lo spin-off Neagley, dedicato al personaggio di Frances Neagley (Maria Sten), che sarà invece disponibile fin da subito con tutti gli otto episodi.
LA QUARTA STAGIONE DI REACHER
Basata sul 13º libro della saga di Jack Reacher di Lee Child, intitolato I dodici segni, la quarta stagione della serie tv Reacher racconterà che, “quando un incontro casuale con uno sconosciuto sconvolto su un treno si trasforma in tragedia, Jack Reacher viene trascinato in un gioco complesso e mortale che lo vede contrapposto a spietati nemici ai più alti livelli di potere”. Il cast include Alan Ritchson (Fast X e War Machine) nel ruolo del protagonista Jack Reacher, Jay Baruchel (FUBAR, Facciamola finita e BlackBerry) nel ruolo di Jacob Merrick, Sydelle Noel (GLOW e Black Panther) nel ruolo di Tamara Green, Agnez Mo (Pernikahan Dini, The Hospital e Jelita) nel ruolo di Lila Hoth, Anggun (Levitating e Cannes Confidential) nel ruolo di Amisha Hoth, Kevin Weisman (Alias e Runways) nel ruolo di Russell Plum, Marc Blucas (Uno splendido errore e Narcos: Mexico) nel ruolo di John Samson, Kevin Corrigan (Poker Face, Deli Boys e The Departed – Il bene e il male) nel ruolo del detective Docherty, e Kathleen Robertson (The Expanse, Murder in the First e Bates Motel) nel ruolo di Elsbeth Samson. Lo show, che aveva debuttato nel 2022 e che è rapidamente diventato uno dei più popolari sulla piattaforma di streaming Prime Video, è stato anche rinnovato per una quinta stagione. “Dai romanzi di Lee Child, amati in tutto il mondo, al suo straordinario adattamento televisivo, Reacher si è evoluto in un franchise di enorme successo”, ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios. “La capacità della serie di combinare azione adrenalinica con una narrazione avvincente dei personaggi continua a conquistare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo. Siamo entusiasti di procedere con la quinta stagione prima ancora del debutto della quarta e di sfruttare questo incredibile slancio. Siamo grati ai nostri eccezionali partner creativi, al cast e alla troupe – Nick, Alan, Lee, Paramount Television Group – per aver continuato a dare vita a questo mondo in modo così audace e coinvolgente”. La serie tv è scritta da Nick Santora (FUBAR e Prison Break), che è anche showrunner e produttore esecutivo. Oltre a Nick Santora e a Lee Child, anche Alan Ritchson è produttore esecutivo insieme a Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, Lisa Kussner, Sam Hill, Amy Pocha e Seth Cohen. Carolyn Harris e Kenny Madrid sono i produttori esecutivi responsabili della serie per Paramount Television Studios.
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LO SPIN-OFF NEAGLEY
Secondo la sinossi ufficiale dello spin-off della serie tv Reacher, intitolato Neagley, “Frances Neagley (Maria Sten) è un’investigatrice privata di Chicago ed ex protetta militare di Jack Reacher nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando scopre che un caro amico del suo passato è morto in un incidente sospetto, è determinata a ottenere giustizia. Sfruttando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e durante il suo periodo come membro della 110ª Unità Investigativa Speciale, Neagley si imbarca in un pericoloso percorso per smascherare un male minaccioso”. Il cast include anche Greyston Holt nel ruolo del detective Hudson Riley, Adeline Rudolph nel ruolo di Renee Birdwhistle, Jasper Jones nel ruolo di Keno, Matthew Del Negro nel ruolo di Pierce Woodrow e Damon Herriman nel ruolo di Lawrence Cole. Alan Ritchson partecipa come guest star nel ruolo di Jack Reacher. Anche lo spin-off Neagley si basa sui personaggi creati da Lee Child. La serie tv è stata realizzata da Nick Santora e Nicholas Wootton, che sono anche produttori esecutivi e co-showrunner. Lee Child è inoltre produttore esecutivo insieme a Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs e Lisa Kussner. Carolyn Harris, Kenny Madrid e Niko Fernandez supervisionano il progetto per Paramount Television Studios. La serie è prodotta congiuntamente da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios.
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