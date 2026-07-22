I Subsonica ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Dopo il concerto di Ancona, lunedì 27 luglio i Subsonica proseguiranno la tournée esibendosi al Porto Antico di Genova. In seguito, il gruppo porterà la sua musica in numerose altre città: da Camigliatello a Reggio Emilia passando per Catania, Brescia e Romano d'Ezzelino
Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Subsonica. Sabato 25 luglio la formazione torinese si esibirà nel capoluogo marchigiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Subsonica, la possibile scaletta del concerto
A marzo i Subsonica hanno pubblicato il loro undicesimo album Terre Rare. In occasione dell’annuncio del progetto discografico, il gruppo ha raccontato su Instagram: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre ‘Terre Rare’ sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.
Sabato 25 luglio la formazione salirà sul palco di Piazza Cavour, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i Subsonica non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte mercoledì 15 giugno al concerto di Collegno:
- Istantanee
- Onde quadre
- Radioestensioni
- Liberi tutti
- Depre
- Aurora sogna
- Radio Mogadiscio
- Nuova ossessione
- Il centro della fiamma
- Lasciati
- Il Tempo in Me
- Nuvole rapide
- Straniero
- Ghibli
- Grida
- Veleno
- Il cielo su Torino
- Discolabirinto
- Up Patriots to Arms
- Transumanesimo
- Il diluvio
- Re senza trono
- Tutti i miei sbagli
- Strade
- Preso blu
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Dopo il concerto di Ancona, lunedì 27 luglio i Subsonica proseguiranno la tournée esibendosi al Porto Antico di Genova. In seguito, il gruppo porterà la sua musica in numerose altre città: da Camigliatello a Reggio Emilia passando per Catania, Brescia e Romano d'Ezzelino. Questo il calendario completo del tour:
- 27.07 GENOVA, Live in Genova - Porto Antico (Arena del Mare)
- 01.08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival
- 02.08 CATANIA, Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest
- 13.08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest
- 14.08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival
- 16.08 CABRAS (OR), Dromos Festival
- 20.08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
- 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
- 23.08 ROMANO D’EZZELINO (VI), AMA Music Festival
- 04.09 REGGIO EMILIA, La Festa - Iren Green Park
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