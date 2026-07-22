I Subsonica ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Subsonica, la possibile scaletta del concerto

A marzo i Subsonica hanno pubblicato il loro undicesimo album Terre Rare. In occasione dell’annuncio del progetto discografico, il gruppo ha raccontato su Instagram: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre ‘Terre Rare’ sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.

Sabato 25 luglio la formazione salirà sul palco di Piazza Cavour, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i Subsonica non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte mercoledì 15 giugno al concerto di Collegno:

Istantanee

Onde quadre

Radioestensioni

Liberi tutti

Depre

Aurora sogna

Radio Mogadiscio

Nuova ossessione

Il centro della fiamma

Lasciati

Il Tempo in Me

Nuvole rapide

Straniero

Ghibli

Grida

Veleno

Il cielo su Torino

Discolabirinto

Up Patriots to Arms

Transumanesimo

Il diluvio

Re senza trono

Tutti i miei sbagli

Strade

Preso blu