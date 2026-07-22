Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I Subsonica ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Ancona, lunedì 27 luglio i Subsonica proseguiranno la tournée esibendosi al Porto Antico di Genova. In seguito, il gruppo porterà la sua musica in numerose altre città: da Camigliatello a Reggio Emilia passando per Catania, Brescia e Romano d'Ezzelino

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Subsonica. Sabato 25 luglio la formazione torinese si esibirà nel capoluogo marchigiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Subsonica, la possibile scaletta del concerto

 

A marzo i Subsonica hanno pubblicato il loro undicesimo album Terre Rare. In occasione dell’annuncio del progetto discografico, il gruppo ha raccontato su Instagram: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre ‘Terre Rare’ sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.

 

Sabato 25 luglio la formazione salirà sul palco di Piazza Cavour, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento i Subsonica non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte mercoledì 15 giugno al concerto di Collegno:

  • Istantanee
  • Onde quadre
  • Radioestensioni
  • Liberi tutti
  • Depre
  • Aurora sogna
  • Radio Mogadiscio
  • Nuova ossessione
  • Il centro della fiamma
  • Lasciati
  • Il Tempo in Me
  • Nuvole rapide
  • Straniero
  • Ghibli
  • Grida
  • Veleno
  • Il cielo su Torino
  • Discolabirinto
  • Up Patriots to Arms
  • Transumanesimo
  • Il diluvio
  • Re senza trono
  • Tutti i miei sbagli
  • Strade
  • Preso blu

Approfondimento

Subsonica, testo e significato del singolo Grida che esce oggi

Dopo il concerto di Ancona, lunedì 27 luglio i Subsonica proseguiranno la tournée esibendosi al Porto Antico di Genova. In seguito, il gruppo porterà la sua musica in numerose altre città: da Camigliatello a Reggio Emilia passando per Catania, Brescia e Romano d'Ezzelino. Questo il calendario completo del tour:

  • 27.07 GENOVA, Live in Genova - Porto Antico (Arena del Mare)
  • 01.08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival
  • 02.08 CATANIA, Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest
  • 13.08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest
  • 14.08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival
  • 16.08 CABRAS (OR), Dromos Festival
  • 20.08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
  • 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
  • 23.08 ROMANO D’EZZELINO (VI), AMA Music Festival
  • 04.09 REGGIO EMILIA, La Festa - Iren Green Park

Approfondimento

Il concerto dei Subsonica raccontato da Claudio Marinaccio
FOTOGALLERY

©Fotogramma

1/15
Approfondimenti

Brigata bianca, nuovo album di Samuel dei Subsonica: la sua carriera

Il 22 gennaio arriva il secondo disco solista del cantautore torinese. Dagli esordi negli anni '90, quando con il gruppo rock elettronico conquista la scena italiana, alle collaborazioni e produzioni senza la band: ecco cosa sapere su Samuel

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film al cinema dal 22 settembre

Musica

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva al cinema con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il...

Rkomi, annunciato un quinto concerto al Fabrique di Milano

Musica

Come raccontato sul suo profilo Instagram da un milione di follower, il rapper di Calvairate...

Robocop, in sviluppo il reboot della serie tv Prime Video

Serie TV

Gli otto episodi seguiranno le avventure di un potente robot con la coscienza di un agente caduto...

Odissea, Anne Hathaway in lacrime durante l'intervista

Cinema

Ospite di "The View" per promuovere Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, l'attrice si...

Morto Mike Preston, attore di Interceptor - Il guerriero della strada

Cinema

Volto cult per aver interpretato Pappagallo, il leader dei coloni asserragliati nella raffineria...

Spettacolo: Per te