Il testo di Grida

[Strofa 1]

Tergicristalli contro la fine del mondo

Che si rovescia sopra un pomeriggio uguale

A tangenziali ferme in coda ad aspettare

Sotto una pioggia grigia da far male

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

[Strofa 2]

Da far uscire tutte le ombre dalle fogne

Tutte le verità che non puoi più mentire

Tutto il passato troppo scuro da accettare

Antologie di errori che non sai guarire

La goccia scava anche la roccia più profonda

La pioggia gonfia il fiume che travolge in onda

Le piantе spaccano il cemento e tu fai finta

Di starе bene dentro un pozzo di violenza

Mhm



[Ritornello]

Avrai cieli più limpidi

Avrai giorni che meriti

Saprai che le ombre che ti scavano dentro

(Son grida in fondo a questo silenzio)

Avrai speranze e fremiti

Avrai amore e brividi

Sei tu il buio che ti soffoca dentro

(Le grida in fondo a questo silenzio)

Avrai cieli più limpidi

Avrai giorni che meriti

Saprai che le ombre che ti scavano dentro

(Son grida in fondo a troppo silenzio) Son grida in fondo a troppo silenzio

Grida in fondo a questo silenzio

Grida in fondo a questo silenzio

Grida in fondo a questo

[Strofa 2]

Volume a zero per lasciare perdere

E tasto muto per non complicare

A bocca chiusa sopra ogni dolore

Meglio il silenzio o meglio non capire

Icona muta sull'altare delle armi

Sulla ricchezza, tra lo strazio delle carni

Volume a zero mentre muore l'innocenza

Su un genocidio, sulla nostra connivenza



[Pre-Ritornello]

(Connivenza)

(Indifferenza)

Algoritmi soffici scelgono per noi

Neonazismi tossici, nuovi supereroi



[Ritornello]

Avrai cieli più limpidi

Avrai giorni che meriti

Saprai che le ombre che ti scavano dentro

(Son grida in fondo al troppo silenzio)

Avrai speranze e fremiti

Avrai amore e brividi

Sei tu il buio che ti soffoca dentro

(E grida in fondo a questo silenzio)

Cadrai senza più lividi

Saprai rialzarti e crederci

Sei tu il buio che ti soffoca dentro

Le grida in fondo a questo silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio



[Outro]

Grida perse dentro il silenzio

Le grida in fondo a questo silenzio

Grida perse dentro il silenzio