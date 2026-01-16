Subsonica, è uscito Il tempo in me: testo e significato

Il valore del tempo

Il Tempo in Me è una canzone che parla del tempo, che è anche un elemento base per la musica. "Che si tratti di velocità o di lunghezza, ogni canzone ha un suo ritmo, un suo respiro. Il suo tempo. In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza disposta a un limite massimo di tre minuti e quindici secondi", hanno spiegato i Subsonica -. Sorge la spontanea curiosità di domandarci il perché. Perché abbiamo tutti troppo di meglio da fare che distrarci o perderci in una canzone? Perché stiamo rimodulando la soglia della nostra attenzione sui ritmi delle piattaforme e dei device? Perché riteniamo conclusa l’epoca delle hit che meritavano di essere fruite in un respiro più ampio? Ma soprattutto, è sempre stato così? Le canzoni popolari se la sono sempre dovuta sbrigare in gare a tempo tra chi arriva più rapidamente al ritornello e alla conclusione? E, domanda delle domande… chi con una clessidra in mano e le tavole della legge strette nell’avambraccio, ha preso questa importante decisione per il bene dell’umanità? Torniamo indietro alla penultima domanda. È davvero possibile che una canzone, non di natura puramente sperimentale ma di ampia fruizione, duri più di… facciamo 4 minuti? A quanto pare sì".

Basta pensare a Il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano coi sui 4,15 minuti. O ai 5 minuti e passa de Il mio canto libero di Lucio Battisti e di Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Per non parlare dei quasi 6 di Buona domenica di Antonello Venditti o di Impressioni di Settembre dei PFM.

Il Tempo in Me è nata come gioco di fusione tra un certo tipo di canzone italiana, senza tempo, e la passione dei Subsonica per le sonorità contemporanee da club. "Ci abbiamo messo dentro un’orchestra e tutte le 12 note disponibili nella melodia della voce, prendendoci le nostre libertà, nella convinzione di riuscire comunque a scrivere qualcosa capace di parlare a tutti", ha chiarito il gruppo.