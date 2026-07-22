Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film al cinema dal 22 settembre

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva al cinema con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film diretto da Giorgio Testi. Dal 22 al 30 settembre 2026, i fan potranno rivivere il live del 4 luglio che ha riunito 250.000 persone, seguendone il crescendo brano dopo brano e scoprendo backstage esclusivi e momenti privati. Prodotto da Ultimo Records con Vivo Concerti e Maestro, il film sarà distribuito da Nexo Studios. La prevendita è aperta dal 22 luglio, con l’elenco delle sale disponibile sul sito web ufficiale. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Duecentocinquantamila persone, un pianoforte e un’intera città costruita per una notte intorno alle canzoni. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva sul grande schermo con Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film evento diretto da Giorgio Testi e dedicato al live del 4 luglio 2026. Prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, il film sarà distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Le proiezioni sono in programma dal 22 al 30 settembre 2026, mentre la prevendita dei biglietti è aperta dal 22 luglio. Il progetto seguirà lo scorrere della serata, il susseguirsi delle canzoni e il crescendo emotivo di quello che è stato ribattezzato Il Raduno degli Ultimi. Accanto alle immagini del concerto, troveranno spazio backstage esclusivi e momenti privati legati all’evento.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata arriva al cinema Il film riporterà nelle sale Ultimo 2026 – La favola per sempre, il concerto organizzato nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata e seguito, secondo i dati diffusi dalla produzione, da 250.000 spettatori. Una folla abbastanza grande da trasformare il live in qualcosa di diverso da un semplice appuntamento musicale: una città provvisoria, costruita intorno a un palco e abitata per una notte da persone che conoscevano le stesse parole. Il cinema consentirà a quel pubblico di riunirsi nuovamente, questa volta davanti a uno schermo. Chi era presente potrà ritrovare il concerto da una prospettiva differente; chi non c’era potrà attraversarlo per la prima volta, senza code ai tornelli, polvere sotto le scarpe e inevitabili pellegrinaggi alla ricerca del proprio settore. Approfondimento Ultimo, rubati e messi su Vinted cartelli segnaletici del live

Il film segue il live brano dopo brano Diretto da Giorgio Testi, Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata è costruito seguendo la progressione temporale del concerto. Le canzoni non saranno quindi organizzate come una semplice raccolta dei momenti migliori, ma restituite all’interno del percorso emotivo della serata. Il film accompagnerà lo spettatore dalla prima all’ultima nota, osservando la relazione tra il palco e la distesa di persone che lo circonda. Un dialogo nel quale la voce dell’artista viene continuamente restituita da migliaia di altre voci, fino a rendere difficile capire dove finisca la canzone e cominci il pubblico. È questa, d’altronde, la vera materia di ogni film concerto: non soltanto ciò che accade sopra il palco, ma l’energia invisibile che viaggia tra chi canta e chi ascolta. Approfondimento Ultimo dopo il concerto a Roma Tor Vergata: "Spettacolo al cinema"

backstage e momenti privati nel film di Giorgio Testi Accanto alle immagini del live, il film mostrerà frammenti fuori scena, backstage esclusivi e momenti privati legati all’evento. Il racconto si allargherà così oltre il palco, provando a tenere insieme la dimensione monumentale del concerto e quella più intima dell’artista. Da una parte, la moltitudine riunita a Tor Vergata; dall’altra, la storia personale dalla quale quelle canzoni sono nate. Il comunicato rievoca il ragazzo seduto al pianoforte nel quartiere romano di San Basilio, molto prima che la sua musica diventasse il linguaggio condiviso di una generazione. Il film promette quindi di avvicinare le due estremità del percorso: la stanza nella quale tutto è cominciato e la vastità raggiunta nella notte del 4 luglio.

Dal pianoforte di San Basilio a 250.000 persone Quello di Tor Vergata rappresenta il punto d’arrivo di un cammino cominciato lontano dai grandi palchi. Il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte è diventato un luogo reale, capace di accogliere per una notte i 250.000 abitanti di quella che il racconto ufficiale definisce la città di Ultimo. Non soltanto fan, dunque, ma una comunità raccolta attorno alle stesse canzoni. È il legame che negli anni ha dato forma alla cosiddetta Generazione Ultimo, trasformando testi nati da esperienze individuali in un patrimonio sentimentale condiviso. Il concerto dei record diventa così contemporaneamente una consacrazione e una nuova partenza. Una tappa gigantesca, ma non necessariamente conclusiva, in una carriera costruita sul rapporto diretto con il pubblico. Approfondimento Ultimo a Tor Vergata: “Questa è la favola per sempre”. Il racconto

Perché il film di Ultimo esce il 22 settembre La scelta del 22 settembre non è casuale. La data dà il titolo a uno dei brani più conosciuti di Ultimo, pubblicato nel 2020 in coincidenza con la nascita della sua etichetta discografica, Ultimo Records. Nel corso degli anni il 22 settembre è diventato un appuntamento simbolico per i fan, celebrato attraverso dediche, messaggi e incontri. Alcuni raduni si sono svolti anche a San Basilio, in un’area ormai conosciuta come Parchetto di Ultimo e indicata da una targa del Municipio IV di Roma. Nel 2026 l’anniversario coinciderà quindi con l’arrivo del film nelle sale. Una data nata dentro una canzone finirà per diventare anche il giorno in cui il concerto ricomincerà. È una forma di puntualità sentimentale: non quella degli orologi, ma quella dei ritornelli che sanno sempre quando tornare. Tutto., una parola per raccontare Tor Vergata Il titolo scelto per il film è essenziale e, insieme, smisurato: Tutto. Una parola che prova a contenere il concerto, il pubblico, la preparazione, i ricordi, le attese e la lunga strada percorsa dall’artista. Il punto che la segue sembra chiudere la frase, ma in realtà introduce un nuovo capitolo: dopo il live, il cinema. Il concerto di Tor Vergata viene raccontato come un punto d’arrivo e contemporaneamente come una nuova partenza. Una consacrazione pubblica che non cancella l’origine personale delle canzoni, ma la amplifica fino a trasformarla in un sentimento collettivo. Ultimo ha costruito gran parte del proprio rapporto con il pubblico proprio su questa tensione: testi nati in una stanza e poi affidati a platee abbastanza vaste da farli sembrare inni. Un concerto trasformato in esperienza collettiva I film concerto hanno sempre un compito complicato: riprodurre sullo schermo qualcosa che, per definizione, è già accaduto e non può essere ripetuto. La sfida non consiste soltanto nel mostrare bene il palco o nel far sentire nitidamente le canzoni. Bisogna restituire l’impressione di trovarsi dentro un evento, conservando nello stesso tempo la distanza necessaria per osservarlo. Il cinema possiede però un vantaggio. Può avvicinarsi a un volto che dal fondo della platea appariva minuscolo, soffermarsi sui dettagli e trasformare una folla in una successione di emozioni individuali. A Tor Vergata erano in 250.000. Sul grande schermo potranno diventare, almeno per qualche secondo, uno alla volta.