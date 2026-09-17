È uscito il video che preannuncia ciò che vedremo sul grande schermo a partire dall'8 ottobre 2026, giorno in cui in Italia uscirà nelle sale l'attesissimo film diretto da Rob Savage. La pellicola, il cui titolo originale è The Other Mother, ruota attorno a una bambina e a una presenza misteriosa che sembra avere un legame molto particolare con lei

È uscito un nuovo trailer ufficiale di Mammina, horror diretto da Rob Savage e interpretato da Jessica Chastain. Il film, il cui titolo originale è The Other Mother, ruota attorno a una bambina e a una presenza misteriosa che sembra avere un legame molto particolare con lei.

La pellicola arriverà al cinema in Italia a partire dall’8 ottobre 2026.

La trama di Mammina

La protagonista del film Mammina è Bela, una bambina di otto anni che si trasferisce in una nuova casa con la famiglia. Poco dopo, la piccola comincia a raccontare di aver incontrato una figura che definisce “l’altra mamma”.

Quella che potrebbe sembrare una presenza rassicurante assume presto contorni inquietanti. Il film sviluppa così una storia di paura ambientata tra le mura domestiche, dove anche i rapporti familiari contribuiscono a creare un’atmosfera sempre più tesa.

Il cast

Jessica Chastain interpreta in Mammina uno dei ruoli centrali del film, mentre la giovane Arabella Olivia Clark veste i panni di Bela. Nel cast c’è anche Jay Duplass, nel ruolo del padre della bambina.

La regia è affidata a Rob Savage, autore britannico specializzato nel cinema horror. Il nuovo trailer mostra alcune delle situazioni più inquietanti del film, senza svelare tutti i dettagli della storia.

Quando esce Mammina

Mammina arriverà nei cinema italiani a partire dall’8 ottobre 2026, inserendosi perfettamente in quella che è la programmazione cinematografica più da brivido che ci sia, ovvero quella che caratterizza il cartellone del mese di Halloween. Le nuove immagini anticipano un horror psicologico costruito sul rapporto tra una bambina, la sua famiglia e una presenza difficile da decifrare.

Potete guardare il nuovo trailer ufficiale dell'horror Mammina nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.