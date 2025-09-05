Jessica Chastain ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Nella città del cinema l'attrice celebra un traguardo fatto di ruoli memorabili. Accanto a lei durante la cerimonia i colleghi Al Pacino e Viola Davis oltre alla famiglia. "Questa stella non è un punto di arrivo ma è un chilometro raggiunto", ha dichiarato

C’è spazio anche per Jessica Chastain sulla Walk of Fame di Hollywood . L’attrice ha ottenuto la stella numero 2.819 nella via più prestigiosa del cinema internazionale. All’età di 48 anni, la protagonista di Gli occhi di Tammy Faye – per cui ha vinto l’Oscar nel 2022 – e Zero Dark Thirty entra così ufficialmente nell’Olimpo del cinema.

Il riconoscimento

Alla cerimonia erano presenti anche Al Pacino e Viola Davis, che hanno celebrato la collega con parole di stima. L’attrice ha ricordato la sorella scomparsa, ribadendo come tutto il suo lavoro sia una promessa fatta proprio a lei. Chastain ha poi parlato dell'importanza della salute mentale (sempre in riferimento alla sorella): “Il silenzio non guarisce, l’amore e il riconoscimento sì. Recitare è ciò che faccio, ma raccontare storie è il perché”, ha continuato.

Al termine dell’evento, durante alcune interviste, ha reso omaggio anche a Giorgio Armani – scomparso proprio ieri – definendolo “un grande artista, affettuoso e ironico”. Ha poi dedicato il traguardo alla sua famiglia, ringraziando il marito Gian Luca Passi de Preposulo e i figli, presenti alla cerimonia, concludendo: “Questa stella non è un punto d’arrivo, è un chilometro raggiunto”.