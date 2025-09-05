Jessica Chastain ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Nella città del cinema l'attrice celebra un traguardo fatto di ruoli memorabili. Accanto a lei durante la cerimonia i colleghi Al Pacino e Viola Davis oltre alla famiglia. "Questa stella non è un punto di arrivo ma è un chilometro raggiunto", ha dichiarato
C’è spazio anche per Jessica Chastain sulla Walk of Fame di Hollywood. L’attrice ha ottenuto la stella numero 2.819 nella via più prestigiosa del cinema internazionale. All’età di 48 anni, la protagonista di Gli occhi di Tammy Faye – per cui ha vinto l’Oscar nel 2022 – e Zero Dark Thirty entra così ufficialmente nell’Olimpo del cinema.
Il riconoscimento
Alla cerimonia erano presenti anche Al Pacino e Viola Davis, che hanno celebrato la collega con parole di stima. L’attrice ha ricordato la sorella scomparsa, ribadendo come tutto il suo lavoro sia una promessa fatta proprio a lei. Chastain ha poi parlato dell'importanza della salute mentale (sempre in riferimento alla sorella): “Il silenzio non guarisce, l’amore e il riconoscimento sì. Recitare è ciò che faccio, ma raccontare storie è il perché”, ha continuato.
Al termine dell’evento, durante alcune interviste, ha reso omaggio anche a Giorgio Armani – scomparso proprio ieri – definendolo “un grande artista, affettuoso e ironico”. Ha poi dedicato il traguardo alla sua famiglia, ringraziando il marito Gian Luca Passi de Preposulo e i figli, presenti alla cerimonia, concludendo: “Questa stella non è un punto d’arrivo, è un chilometro raggiunto”.
Una carriera da “star”
Considerata una delle attrici più apprezzate della sua generazione, Jessica Chastain ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in The Help e Zero Dark Thirty, che le sono valse nomination agli Oscar e numerosi riconoscimenti internazionali. Negli anni si è distinta in film come Interstellar di Christopher Nolan e Miss Sloane – Giochi di potere, fino all’horror It – Capitolo due. La statuetta d’oro è poi arrivata con Gli occhi di Tammy Faye, confermando anche la sua capacità di passare dai film d’autore alle grandi produzioni hollywoodiane.
©Getty
