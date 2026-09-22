Monster: La storia di Lizzie Borden, la serie è girata anche in Italia

Nonostante la vera storia della giovane donna accusata di aver ucciso i suoi genitori a colpi d’ascia nel 1893 si sia svolta a Fall River, nel Massachussetts, il set della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan ha toccato negli Stati Uniti città come Los Angeles e Chicago, mentre in Italia è arrivato nel Lazio, nello specifico a Roma e dintorni, compreso il Castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La quarta stagione della serie tv antologica drammatica in otto episodi Monster di Ryan Murphy e Ian Brennan, intitolata Monster: La storia di Lizzie Borden, è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e racconta la storia di Lizzie Borden (Ella Beatty), una giovane donna accusata di aver ucciso i suoi genitori a colpi d’ascia nel 1893 all’interno della loro casa. Nonostante il processo, è stata assolta dalla giuria. Come recita la sinossi ufficiale, “quando la figlia repressa di una ricca famiglia del New England e la sua cameriera ribelle si ritrovano intrappolate in una casa costruita sull’umiliazione e la crudeltà, si rifugiano in una fantasia di sesso, potere e vendetta. Gli efferati omicidi irrisolti che ne seguono non solo sconvolgono il mondo, ma danno vita a un’icona che si rifiuta di vivere imprigionata in una gabbia, scegliendo invece di forgiare la propria leggenda: scioccante, mostruosa e gloriosamente libera”.

LE RIPRESE IN ITALIA Nonostante la vera storia di Lizzie Borden si sia svolta a Fall River, nel Massachussetts, le riprese della serie tv Monster: La storia di Lizzie Borden sono state effettuate anche in Italia. Per cinque settimane, tra il 22 gennaio e il 25 febbraio 2026, infatti, il set ha toccato anche il Lazio. In particolare, una troupe di circa 200 professionisti, che includeva anche una trentina di figure internazionali, ha lavorato a Roma e dintorni, come nel Castello Orsini-Odescalchi, affacciato sul lago di Bracciano, che offre un’ambientazione medievale adatta alla storia della nobildonna ungherese vissuta tra il XVI e il XVII secolo e che ha permesso alla produzione di ottenere un’atmosfera d’epoca, senza il bisogno di ricostruire artificialmente ogni ambiente. Approfondimento Monster - La storia di Lizzie Borden, cosa sapere sulla serie Netflix

I SET A LOS ANGELES E A CHICAGO Le riprese della serie tv Monster: La storia di Lizzie Borden si sono svolte soprattutto negli Stati Uniti, nello specifico a Los Angeles e a Chicago. Nella prima città, in California, la produzione ha avuto inizio nel settembre 2025 ed è durata diversi mesi tra scenografie, costumi e interventi su edifici e strade, necessari per ricreare l’epoca nella quale hanno vissuto i protagonisti. La cittadina industriale di Fall River, nel New England, si caratterizzava infatti per le abitazioni in legno, gli edifici commerciali in mattoni e il traffico di carrozze. Le aree prescelte a Los Angeles sono state quindi il quartiere Angelino Heights, noto per le abitazioni vittoriane e l’architettura storica, e il Bradbury Building, nel centro della città. Gli studi cinematografici Paramount Pictures Studios, su Melrose Avenue, hanno poi permesso di realizzare al chiuso gli ambienti interni e le scenografie più complesse. Nella seconda città, nell’Illinois, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, le riprese sono state invece effettuate in quartieri come Prairie Avenue, ricchi di edifici storici. Approfondimento Lizzie Borden: la vera storia dietro la serie tv Monster di Netflix