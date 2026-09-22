Monster: La storia di Lizzie Borden, la serie è girata anche in Italia

Monster: La storia di Lizzie Borden, la serie tv Netflix è stata girata anche in ItaliaSerie TV
Nonostante la vera storia della giovane donna accusata di aver ucciso i suoi genitori a colpi d’ascia nel 1893 si sia svolta a Fall River, nel Massachussetts, il set della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan ha toccato negli Stati Uniti città come Los Angeles e Chicago, mentre in Italia è arrivato nel Lazio, nello specifico a Roma e dintorni, compreso il Castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano
La quarta stagione della serie tv antologica drammatica in otto episodi Monster di Ryan Murphy e Ian Brennan, intitolata Monster: La storia di Lizzie Borden, è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e racconta la storia di Lizzie Borden (Ella Beatty), una giovane donna accusata di aver ucciso i suoi genitori a colpi d’ascia nel 1893 all’interno della loro casa. Nonostante il processo, è stata assolta dalla giuria. Come recita la sinossi ufficiale, “quando la figlia repressa di una ricca famiglia del New England e la sua cameriera ribelle si ritrovano intrappolate in una casa costruita sull’umiliazione e la crudeltà, si rifugiano in una fantasia di sesso, potere e vendetta. Gli efferati omicidi irrisolti che ne seguono non solo sconvolgono il mondo, ma danno vita a un’icona che si rifiuta di vivere imprigionata in una gabbia, scegliendo invece di forgiare la propria leggenda: scioccante, mostruosa e gloriosamente libera”.
LE RIPRESE IN ITALIA
Nonostante la vera storia di Lizzie Borden si sia svolta a Fall River, nel Massachussetts, le riprese della serie tv Monster: La storia di Lizzie Borden sono state effettuate anche in Italia. Per cinque settimane, tra il 22 gennaio e il 25 febbraio 2026, infatti, il set ha toccato anche il Lazio. In particolare, una troupe di circa 200 professionisti, che includeva anche una trentina di figure internazionali, ha lavorato a Roma e dintorni, come nel Castello Orsini-Odescalchi, affacciato sul lago di Bracciano, che offre un’ambientazione medievale adatta alla storia della nobildonna ungherese vissuta tra il XVI e il XVII secolo e che ha permesso alla produzione di ottenere un’atmosfera d’epoca, senza il bisogno di ricostruire artificialmente ogni ambiente.
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I SET A LOS ANGELES E A CHICAGO
Le riprese della serie tv Monster: La storia di Lizzie Borden si sono svolte soprattutto negli Stati Uniti, nello specifico a Los Angeles e a Chicago. Nella prima città, in California, la produzione ha avuto inizio nel settembre 2025 ed è durata diversi mesi tra scenografie, costumi e interventi su edifici e strade, necessari per ricreare l’epoca nella quale hanno vissuto i protagonisti. La cittadina industriale di Fall River, nel New England, si caratterizzava infatti per le abitazioni in legno, gli edifici commerciali in mattoni e il traffico di carrozze. Le aree prescelte a Los Angeles sono state quindi il quartiere Angelino Heights, noto per le abitazioni vittoriane e l’architettura storica, e il Bradbury Building, nel centro della città. Gli studi cinematografici Paramount Pictures Studios, su Melrose Avenue, hanno poi permesso di realizzare al chiuso gli ambienti interni e le scenografie più complesse. Nella seconda città, nell’Illinois, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, le riprese sono state invece effettuate in quartieri come Prairie Avenue, ricchi di edifici storici.
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LA VERA CASA DI LIZZIE BORDEN
In ogni caso, la vera casa di Lizzie Borden esiste ancora. Si trova al 230 Second Street, a Fall River, nel Massachussetts. Proprio lì, il 4 agosto 1892 Andrew e Abby Borden, il padre e la matrigna di Lizzie, erano stati ritrovati senza vita. La residenza, costruita nel 1845 e acquistata da Andrew negli anni Settanta dell’Ottocento, è oggi un bed & breakfast e museo, meta degli appassionati di true crime. Si sviluppa su tre piani e comprende otto camere da letto e tre bagni. Gli interni conservano ancora diversi elementi d’epoca, anche se negli anni alcuni arredi sono stati sostituiti da altre repliche. La proprietà organizza inoltre visite guidate (anche all’Oak Grove Cemetery, dove sono sepolti i membri della famiglia Borden), eventi a tema e tour serali dedicati ai fantasmi.
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