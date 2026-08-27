Quando Lizzie Andrew Borden nacque nel 1860, Fall River era una cittadina industriale affacciata sull'oceano. Suo padre Andrew, fra i residenti più ricchi della zona grazie a proprietà terriere, banche e fattorie, non faceva però corrispondere a tale patrimonio un reale benessere domestico. A causa della sua nota avarizia, Lizzie e la sorella Emma abitavano in una dependance sprovvista sia di acqua corrente che di servizi igienici. Nate dal primo matrimonio di Andrew, le sorelle non avevano mai tollerato la seconda moglie dell'uomo, Abby Durfree Gray. Con il passare degli anni i rancori in casa si erano intensificati, alimentati da un clima di ostilità e piccoli dispetti quotidiani. Tra questi, il gesto di Andrew di abbattere i piccioni che Lizzie allevava nella stalla lasciò un segno indelebile nella psiche della giovane.