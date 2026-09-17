Russia, prime elezioni Duma da guerra in Ucraina: partiti candidati

“La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la Patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci", ha detto Putin nel suo discorso prima delle elezioni, diventato ormai una tradizione. C’è però una grande novità in questa tornata: per la prima volta, ha sottolineato, si voterà anche in quelle che Mosca chiama le sue “nuove regioni”, cioè le quattro parzialmente occupate dalle truppe russe in Ucraina e annesse unilateralmente dalla Federazione Russa dopo referendum tenuti nel settembre di quatto anni fa. "Il nostro grande Paese sta attraversando una campagna elettorale significativa, per molti versi decisiva", ha detto, sottolineando che la partecipazione alle elezioni è un contributo alla vittoria delle truppe sul campo e dicendosi convinto che dalle urne usciranno eletti dei veri patrioti. "Questa - ha aggiunto - sarà la nostra risposta comune a coloro che vogliono indebolire la Russia, frenarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare autonomamente il nostro destino". "I nostri eroi stanno forgiando la vittoria sul campo di battaglia", ha detto ancora Putin, ma la vittoria è "avvicinata da tutti coloro che lavorano onestamente per la Madrepatria e capiscono la loro responsabilità per il suo futuro".

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