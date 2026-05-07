Luciano Ligabue ha inaugurato l’Unipol Dome, la nuova arena milanese dedicata all’intrattenimento live. Il rocker ha presentato l’inedito Nessuno è di qualcuno. Fiorella Mannoia ha annunciato il ritorno di Una Nessuna Centomila, in scena il 21 settembre all’Arena di Verona. Duetti con Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni ed Emma per oltre due ore di musica, emozioni e grande amore per il pubblico

Un nuovo capitolo del live entertainment ha ufficialmente avuto inizio. Luciano Ligabue ha inaugurato l’Unipol Dome, la nuova venue milanese dedicata agli eventi. Il rocker ha scelto Balliamo sul mondo per alzare il sipario sulla struttura candidata a divenire un punto di riferimento a livello internazionale. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, l’Arena, situata nel quartiere Santa Giulia, ha mosso i suoi primi passi. Una serata dal grande valore anche per un importante annuncio: la conferma di una nuova edizione di Una Nessuna Centomila. Luciano Ligabue ha presentato l’inedito Nessuno è di qualcuno, i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Ospiti Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni ed Emma.

luciano ligabue, un concerto entrato nella storia

Balliamo sul mondo è il primo brano suonato live nella storia dell’Unipol Dome, la nuova struttura milanese destinata a diventare un punto di riferimento a livello internazionale. Dopo gli spettacoli straordinari alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta nel 2025, Luciano Ligabue ha inaugurato la struttura per una serata piena di musica, messaggi e amicizia.

Un pubblico eterogeneo si è ritrovato all’Unipol Dome per oltre due ore di emozioni. Luciano Ligabue ha sciorinato una sequela di hit accompagnando diverse generazioni in un viaggio fatto di sogni, storie d’amore e sguardi rivolti al futuro. Dopo il brano di apertura e Marlon Brando è sempre lui, il rocker ha salutato le migliaia di persone presenti: “Siamo qui e abbiamo l’onore, ma soprattutto il piacere, di fare il primo concerto in questo posto pazzesco che diventerà sicuramente un punto di riferimento per la musica in Italia e non solo. Per fare le cose come si deve, mi sono fatto accompagnare da tutti i chitarristi che hanno suonato con me nella mia carriera”. Momento karaoke sulle note de L’odore del sesso.

Ligabue ha poi introdotto Giuliano Sangiorgi per il duetto su Vivo morto o X. Un frammento di amicizia e grande energia. Dopo Una vita da mediano, il rocker ha fatto un'altra sorpresa al pubblico: l’inedito Nessuno è di qualcuno, i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. L'artista ha presentato Fiorella Mannoia, accolta da un calorosissimo applauso. La cantautrice ha ringraziato: “Luciano ha donato questa canzone alla nostra Fondazione perché bisogna ribadire il concetto che nessuno è padrone di nessuno. Nessuno è di qualcuno”.

“Abbiamo bisogno di voi, Luciano ha sentito l’esigenza di scrivere questa canzone perché abbiamo bisogno dell’apporto e del supporto degli uomini perché questa non è una guerra delle donne contro gli uomini. Dobbiamo fare questo percorso insieme”, ha aggiunto l’artista. Infine, Fiorella Mannoia ha annunciato il ritorno di Una Nessuna Centomila, in programma il 21 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.