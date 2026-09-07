Come già in Piove, Strippoli fa della pioggia un personaggio.

Roma si allaga e, più cresce la tensione tra madre e figlia, più sale il livello dell’acqua. Come se il paesaggio avesse deciso di prendere alla lettera ciò che accade ai personaggi.

Ma il problema è insolubile: come ci si protegge dalla pioggia, se la pioggia siamo noi?

In fondo L’Estranea è anche un film su come abbiamo espulso l’idea della morte dal nostro vocabolario quotidiano. La accettiamo soltanto quando è composta, ordinata, quasi amministrativa. I funerali vanno bene «perché sono tranquilli». Il resto — il corpo, il rantolo, l’assenza — deve essere tenuto lontano.

Strippoli lavora invece proprio lì, nella zona in cui dolore e desiderio diventano vulnerabilità.

E ci ricorda, con una certa ferocia, di quanta Schadenfreude siamo capaci. I demoni hanno gioco facile nell’infelicità, ma forse ancora di più nell’invidia.

Anna, del resto, non è mai stata davvero felice. Crede che tutto la riguardi, che tutto dipenda da lei, che sia sempre possibile intervenire prima che il destino abbia pronunciato l’ultima parola.

Ma gli uomini fanno progetti e gli dèi ridono.

I demoni pure.

E magari ti propongono persino un patto.

Solo, non pregarli: non è la loro moneta.