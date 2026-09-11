Hilary Duff torna sul palco con un nuovo tour, le prossime date

Dopo essersi affermata con il ruolo di Lizzie McGuire nell’omonima serie televisiva, Hilary Duff ha dato il via a una carriera di grande successo. Tra le sue hit ricordiamo Come Clean, Wake Up, Play With Fire, With Love, Stranger e All About You
Dopo gli spettacoli di Dublino, Cardiff e Londra, Hilary Duff proseguirà la leg europea della tournée con altri tre appuntamenti live. A febbraio l’artista statunitense (FOTO) ha pubblicato il nuovo progetto discografico Luck... or Something contenente anche i singoli Mature e Roommates.
hilary duff, i prossimi appuntamenti in europa
Grande successo per la nuova tournée della cantante, attrice e imprenditrice. Sabato 12 settembre Hilary Duff proseguirà il tour con lo spettacolo in programma a Manchester. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Glasgow e Londra. Questo il calendario con i dettagli dei prossimi spettacoli:
- 12 settembre, Manchester - AO Arena
- 13 settembre, Glasgow - OVO Hydro
- 15 settembre Londra - O2 Arena
A ottobre Hilary Duff proseguirà la tourneée con gli appuntamenti in scena in Nuova Zelanda e in Australia. Dopo alcuni mesi di pausa, nel 2027 l’artista tornerà sul palco con i concerti in programma in Canada e in Messico.
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Dopo essersi affermata con il ruolo di Lizzie McGuire nell’omonima serie televisiva, Hilary Duff ha dato il via a una carriera di grande successo. Tra le sue pellicole più famose troviamo sicuramente A Cinderella Story, Una scatenata dozzina e Lizzie McGuire - Da liceale a popstar. Parallelamente, l’artista ha coltivato la carriera da cantante. L’album Metamorphosis, distribuito nel 2003, ha raggiunto la prima posizione della classifica US Billboard 200.
Tra i suoi successivi troviamo Come Clean, Wake Up, Play With Fire, With Love, Stranger e All About You. Nel febbraio di quest’anno Hilary Duff ha pubblicato il nuovo progetto discografico Luck... or Something contenente anche i singoli Mature e Roommates. L’artista ha quattro figli: Luca Cruz con l’ex marito Mike Comrie, Banks Violet, Mae James a Townes Meadow con il marito Matthew Koma. Inoltre, Hilary Duff vanta un grande seguito social con oltre 28.000.000 di follower su Instagram.
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