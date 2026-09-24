Nei nuovi scatti dal set del film di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027, l’attore, ritratto di spalle con i capelli ricci e scuri tipici dell’Hobbit, varca la soglia di Casa Baggins nella Terra di Mezzo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Elijah Wood è tornato nei panni di Frodo. Nelle nuove foto dal set del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027, l’attore, ritratto di spalle con i capelli ricci e scuri tipici dell’Hobbit, varca la soglia di Casa Baggins nella Terra di Mezzo. Nel giugno 2026, Wood aveva spiegato che cosa significasse per lui interpretare ancora una volta Frodo nella nuova avventura della saga. “È un po’ come riunire il gruppo con questi film”, aveva detto. “Molti dei membri del team creativo che facevano parte de Il Signore degli Anelli sono tornati per Caccia a Gollum. Non vedo l’ora di rivedere tutte quelle persone. Sembra una riunione di famiglia. Il mio ruolo è relativamente piccolo, ma sono solo entusiasta di tornare e passare un po' di tempo in Nuova Zelanda e rivedere vecchi amici”.

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GOLLUM, LA CREATURA OSSESSIONATA DALL'ANELLO Nel luglio 2026 la casa di produzione Warner Bros. aveva diffuso le prime immagini nel backstage con il regista Andy Serkis nei panni di Gollum, la creatura ossessionata dall’Anello. Mentre sfogliava la sceneggiatura, chiedeva a un assistente di produzione: “Da cosa iniziamo?”. Poi proseguiva: “È un ottimo punto di partenza”. Con indosso una tuta per la motion capture, si abbassava in posizione accovacciata, simile a quella di un ragno, incurvava le spalle e arricciava le labbra nella celebre smorfia del personaggio: “Azione!”. Il teaser aveva poi mostrato una ripresa con drone delle aspre montagne della Nuova Zelanda, dove erano in corso le riprese. Approfondimento Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, iniziate le riprese del film

LA TRAMA E IL CAST Il film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum riunisce Andy Serkis con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, il team creativo dietro le trilogie originali de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il cast stellare vede non solo il ritorno di Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood nel ruolo di Frodo e Lee Pace nel ruolo di Re Thranduil, ma anche le new entry Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan nel ruolo di Aragorn, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Anya Taylor-Joy nel ruolo dell’elfa Seren, un’agente fidata e letale di Re Thranduil. “Non poteva andare meglio”, ha dichiarato alla rivista Variety il regista. “E non si tratta solo di quei ragazzi che ovviamente adoro e con cui ho lavorato per tanti anni, ma di tutta la troupe, praticamente di 25 anni fa. Quindi è fantastico. E ci sono anche le loro generazioni di figli. È una grande festa di famiglia”. Approfondimento Jamie Campbell-Bower in Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3