Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, nelle prime foto torna Elijah Wood come FrodoCinema
Nei nuovi scatti dal set del film di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027, l’attore, ritratto di spalle con i capelli ricci e scuri tipici dell’Hobbit, varca la soglia di Casa Baggins nella Terra di Mezzo
Elijah Wood è tornato nei panni di Frodo. Nelle nuove foto dal set del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027, l’attore, ritratto di spalle con i capelli ricci e scuri tipici dell’Hobbit, varca la soglia di Casa Baggins nella Terra di Mezzo. Nel giugno 2026, Wood aveva spiegato che cosa significasse per lui interpretare ancora una volta Frodo nella nuova avventura della saga. “È un po’ come riunire il gruppo con questi film”, aveva detto. “Molti dei membri del team creativo che facevano parte de Il Signore degli Anelli sono tornati per Caccia a Gollum. Non vedo l’ora di rivedere tutte quelle persone. Sembra una riunione di famiglia. Il mio ruolo è relativamente piccolo, ma sono solo entusiasta di tornare e passare un po' di tempo in Nuova Zelanda e rivedere vecchi amici”.
GOLLUM, LA CREATURA OSSESSIONATA DALL'ANELLO
Nel luglio 2026 la casa di produzione Warner Bros. aveva diffuso le prime immagini nel backstage con il regista Andy Serkis nei panni di Gollum, la creatura ossessionata dall’Anello. Mentre sfogliava la sceneggiatura, chiedeva a un assistente di produzione: “Da cosa iniziamo?”. Poi proseguiva: “È un ottimo punto di partenza”. Con indosso una tuta per la motion capture, si abbassava in posizione accovacciata, simile a quella di un ragno, incurvava le spalle e arricciava le labbra nella celebre smorfia del personaggio: “Azione!”. Il teaser aveva poi mostrato una ripresa con drone delle aspre montagne della Nuova Zelanda, dove erano in corso le riprese.
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LA TRAMA E IL CAST
Il film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum riunisce Andy Serkis con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, il team creativo dietro le trilogie originali de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il cast stellare vede non solo il ritorno di Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood nel ruolo di Frodo e Lee Pace nel ruolo di Re Thranduil, ma anche le new entry Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan nel ruolo di Aragorn, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Anya Taylor-Joy nel ruolo dell’elfa Seren, un’agente fidata e letale di Re Thranduil. “Non poteva andare meglio”, ha dichiarato alla rivista Variety il regista. “E non si tratta solo di quei ragazzi che ovviamente adoro e con cui ho lavorato per tanti anni, ma di tutta la troupe, praticamente di 25 anni fa. Quindi è fantastico. E ci sono anche le loro generazioni di figli. È una grande festa di famiglia”.
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LA SAGA, DA LA COMPAGNIA DELL'ANELLO A SHADOW OF THE PAST
In oltre 20 anni, i sei film della saga de Il Signore degli Anelli, rispettivamente Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001) di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le due torri (2002) di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003) di Peter Jackson, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012) di Peter Jackson, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) di Peter Jackson e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014) di Peter Jackson, hanno incassato quasi sei miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora il film Il Signore degli Anelli – Caccia a Gollum proseguirà la gloriosa tradizione cinematografica e racconterà la ricerca dell’Hobbit corrotto negli anni che precedono il primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Il prossimo capitolo del franchise, intitolato Il Signore degli Anelli: L’ombra del passato, sarà invece scritto da Philippa Boyens, Stephen Colbert e Peter McGee. La pellicola si baserà su Nebbia sui Tumulilande, l’ottavo capitolo de La Compagnia dell’Anello, dove gli Hobbit vengono intrappolati da uno Spettro dei Tumuli in una nebbia innaturale. La storia include anche un personaggio molto amato dai fan, ma omesso nei film precedenti: Tom Bombadil. Ambientata 14 anni dopo la morte di Frodo, la pellicola segue il viaggio di Sam, Merry e Pipino nel ripercorrere le prime tappe della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto a lungo sepolto ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello è stata quasi persa ancor prima di iniziare.
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Tolkien: chi era e i film da vedere ispirati alle sue opere
John Ronald Reuel Tolkien è nato 130 anni fa, il 3 gennaio 1892, a Bloemfontein, in Sudafrica, primogenito di coloni inglesi originari di Birmingham. È autore di opere riconosciute come pietre miliari del genere high fantasy: alcun suoi capolavori letterari sono poi diventati anche prodotti cinematografici