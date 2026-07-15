Sono ufficialmente iniziate le riprese del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027. La casa di produzione Warner Bros. ha diffuso le prime immagini nel backstage del regista nei panni di Gollum, la creatura ossessionata dall’Anello. Mentre sfoglia la sceneggiatura, chiede a un assistente di produzione: “Da cosa iniziamo?”. Poi prosegue: “È un ottimo punto di partenza”. Con indosso una tuta per la motion capture, si abbassa in posizione accovacciata, simile a quella di un ragno, incurva le spalle e arriccia le labbra nella celebre smorfia del personaggio: “Azione!”. Il teaser mostra poi una ripresa con drone delle aspre montagne della Nuova Zelanda, dove sono attualmente in corso le riprese. Il film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum riunisce Andy Serkis con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, il team creativo dietro le trilogie originali de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il cast stellare vede anche non solo il ritorno di Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood nel ruolo di Frodo e Lee Pace nel ruolo di Re Thranduil, ma anche le new entry Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan nel ruolo di Aragorn, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Anya Taylor-Joy nel ruolo dell’elfa Seren, un’agente fidata e letale di Re Thranduil. “Non poteva andare meglio”, ha recentemente dichiarato alla rivista Variety il regista. “E non si tratta solo di quei ragazzi che ovviamente adoro e con cui ho lavorato per tanti anni, ma di tutta la troupe, praticamente di 25 anni fa. Quindi è fantastico. E ci sono anche le loro generazioni di figli. È una grande festa di famiglia”.