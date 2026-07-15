Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, iniziate le riprese del film di Andy SerkisCinema
Il prequel uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027. Nel backstage, il regista interpreta Gollum, la creatura ossessionata dall’Anello
Sono ufficialmente iniziate le riprese del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum di Andy Serkis, che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2027. La casa di produzione Warner Bros. ha diffuso le prime immagini nel backstage del regista nei panni di Gollum, la creatura ossessionata dall’Anello. Mentre sfoglia la sceneggiatura, chiede a un assistente di produzione: “Da cosa iniziamo?”. Poi prosegue: “È un ottimo punto di partenza”. Con indosso una tuta per la motion capture, si abbassa in posizione accovacciata, simile a quella di un ragno, incurva le spalle e arriccia le labbra nella celebre smorfia del personaggio: “Azione!”. Il teaser mostra poi una ripresa con drone delle aspre montagne della Nuova Zelanda, dove sono attualmente in corso le riprese. Il film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum riunisce Andy Serkis con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, il team creativo dietro le trilogie originali de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il cast stellare vede anche non solo il ritorno di Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood nel ruolo di Frodo e Lee Pace nel ruolo di Re Thranduil, ma anche le new entry Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan nel ruolo di Aragorn, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Anya Taylor-Joy nel ruolo dell’elfa Seren, un’agente fidata e letale di Re Thranduil. “Non poteva andare meglio”, ha recentemente dichiarato alla rivista Variety il regista. “E non si tratta solo di quei ragazzi che ovviamente adoro e con cui ho lavorato per tanti anni, ma di tutta la troupe, praticamente di 25 anni fa. Quindi è fantastico. E ci sono anche le loro generazioni di figli. È una grande festa di famiglia”.
LA SAGA, DA LA COMPAGNIA DELL'ANELLO A SHADOW OF THE PAST
In oltre 20 anni, i sei film della saga de Il Signore degli Anelli, rispettivamente Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001) di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le due torri (2002) di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003) di Peter Jackson, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012) di Peter Jackson, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) di Peter Jackson e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014) di Peter Jackson, hanno incassato quasi sei miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora il film Il Signore degli Anelli – Caccia a Gollum proseguirà la gloriosa tradizione cinematografica e racconterà la ricerca dell’Hobbit corrotto negli anni che precedono il primo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Il prossimo capitolo del franchise, intitolato Il Signore degli Anelli: Shadow of the Past, sarà invece scritto da Philippa Boyens, Stephen Colbert e Peter McGee. La pellicola si baserà su Nebbia sui Tumulilande, l’ottavo capitolo de La Compagnia dell’Anello, dove gli Hobbit vengono intrappolati da uno Spettro dei Tumuli in una nebbia innaturale. La storia include anche un personaggio molto amato dai fan, ma omesso nei film precedenti: Tom Bombadil. Ambientata 14 anni dopo la morte di Frodo, la pellicola segue il viaggio di Sam, Merry e Pipino nel ripercorrere le prime tappe della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto a lungo sepolto ed è determinata a scoprire perché la Guerra dell'Anello è stata quasi persa ancor prima di iniziare.
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