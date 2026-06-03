Il Signore degli Anelli, il primo film della saga compie 25 anni

Nel dicembre 2001, "Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello" usciva nelle sale dando il via a un fenomeno culturale globale. Warner Bros. Discovery celebra l'anniversario con un artwork firmato dall'illustratore Quasirosso, collezioni a tema, uscite cinematografiche e attività dedicate ai fan ascolta articolo

25 anni fa usciva il primo film di una delle trilogie più amate della storia del cinema: Il Signore degli Anelli. Warner Bros. Discovery celebra l'anniversario con un artwork firmato dall’illustratore e content creator Quasirosso. Oltre a collezioni a tema, uscite cinematografiche e attività dedicate ai fan. A Milano si terrà poi un'evento speciale per scoprire i nuovi prodotti LEGO® e Moleskine insieme a Nicola Belfiore, uno dei designers LEGO® del nuovo set, e al maestro calligrafo Andrea Russo.

La trilogia diretta da Peter Jackson ha vinto 17 premi Oscar Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, il primo capitolo della trilogia cinematografica ispirata all’opera di J.R.R. Tolkien, compie 25 anni. L'uscita del film nel dicembre 2001 ha ridefinito il fantasy contemporaneo, dando vita a un fenomeno culturale globale senza tempo, che ha conquistato milioni di spettatori con un racconto che parla di avventura, amicia, coraggio e lotta tra bene e male. Il romanzo "Il Signore degli Anelli" di Tolkien ha creato uno dei mondi fantastici più premiati e amati di sempre che, a distanza di 25 anni, continua a occupare un posto speciale nell'immaginario collettivo. La trilogia cinematografica, diretta da Peter Jackson e prodotta da Warner Bros. Pictures e New Line Cinema, ha vinto complessivamente 17 premi Oscar. La celebrazione di questo anniversario non solo rende omaggio all'eredità del primo film, ma rafforza un universo narrativo che continua a espandersi. Nel 2027, per esempio, si attende “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Vedi anche Oscar, la classifica dei 12 film più premiati di tutti i tempi. FOTO

La collaborazione con Moleskine e Gruppo LEGO In Italia, Warner Bros. Discovery celebra il 25° anniversario con un artwork firmato dall'illustratore Giovanni Esposito, in arte Quasirosso. L'artista racconta il momento in cui la Compagnia dell'Anello muove i primi passi, creature diverse unite da un destino comune. La major ha poi firmato importanti collaborazioni anche con Moleskine e Gruppo LEGO, per offire ai fan una nuova serie di oggetti da collezione. Ogni articolo della Moleskine riproduce scene e personaggi iconici della saga, comprendendo taccuini, matite, penne, biglietti, spille, adesivi e cofanetti regalo. Gruppo LEGO, invece, offre un nuovo modello da costruzione, il set Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith™, una riproduzione da 8.278 pezzi della leggendaria Città Bianca di Minas Tirith™. Progettato come un suggestivo modello da esposizione, il set include anche 10 minifigure, tra cui i personaggi di Gandalf™ il Bianco, Aragorn™ nei panni di Re Elessar, Faramir e la leggendaria figura del cavallo Ombromanto™. Leggi anche Il signore degli anelli: Gli anelli del potere 3, le novità