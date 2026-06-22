La Terra di Mezzo si appresta ad accogliere un nuovo ingresso di rilievo nel suo già vasto universo cinematografico. La star britannico-statunitense, diventata un'icona dopo aver partecipato come protagonista della miniserie di Netflix La regina degli scacchi, è stata ufficialmente confermata nel cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il prequel ambientato nel mondo ideato da J.R.R. Tolkien, la cui uscita nelle sale è fissata per il 17 dicembre 2027

La Terra di Mezzo si prepara a tornare al centro della scena cinematografica internazionale con un nuovo capitolo destinato ad ampliare ulteriormente un immaginario già profondamente radicato nella cultura pop contemporanea. L’universo narrativo creato da J.R.R. Tolkien continua infatti a essere rielaborato sul grande schermo, riaffermando la propria capacità di attrarre interpreti di primo piano e di rinnovare l’interesse del pubblico a distanza di anni dalle precedenti trasposizioni. In questo contesto si inserisce la conferma ufficiale dell’ingresso di Anya Taylor-Joy nel cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, prequel ambientato all’interno della medesima mitologia. L’attrice, tra le figure più riconoscibili della sua generazione, andrà così ad arricchire un progetto che si colloca strategicamente all’interno della cronologia narrativa della saga, segnando un ulteriore tassello nell’espansione cinematografica dell’opera tolkieniana. Il film, atteso nelle sale per il 17 dicembre 2027, si presenta dunque come un nuovo snodo nella costruzione di questo universo narrativo, destinato a riportare sullo schermo personaggi e dinamiche già note, ma filtrate attraverso una prospettiva inedita e un rinnovato assetto produttivo.

Anya Taylor-Joy e il ruolo dell’elfa Seren La presenza di Anya Taylor-Joy, attrice divenuta tra le interpreti più richieste della sua generazione grazie a opere come La regina degli scacchi, Last Night in Soho e Furiosa: A Mad Max Saga, si concretizzerà nell’interpretazione di Seren. Si tratta di un’elfa Sindar appartenente al Reame Boscoso. Stando alle prime informazioni circolate, il personaggio di Seren non sarà secondario, ma avrà un ruolo operativo di primo piano: verrà infatti descritta come una delle agenti più affidabili e al tempo stesso più pericolose al servizio di Re Thranduil, sovrano degli elfi già apparso nella trilogia de Lo Hobbit e padre di Legolas. A riprendere il ruolo di Thranduil sarà Lee Pace, confermato nuovamente nella parte. Approfondimento Anya Taylor-Joy protagonista della serie "How to Kill Your Family"

Il ritorno dei volti storici della saga Accanto alle nuove presenze, il progetto riporterà sullo schermo diversi interpreti legati ai capitoli precedenti della saga. Ian McKellen tornerà a vestire i panni di Gandalf, Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo Baggins e Andy Serkis darà ancora una volta voce e movimento a Gollum. La produzione punta dunque a ricomporre un ponte narrativo e interpretativo con l’epopea cinematografica già conosciuta dal pubblico, riaffidando ai volti storici alcuni dei personaggi più iconici della Terra di Mezzo. Approfondimento Il Signore degli Anelli, il primo film della saga compie 25 anni

Le nuove aggiunte al cast Anya Taylor-Joy non rappresenta l’unica novità di rilievo. Tra le conferme più sorprendenti figura anche Kate Winslet, che in passato aveva rifiutato il ruolo di Éowyn nella trilogia originale diretta da Peter Jackson. Secondo le indiscrezioni, l’attrice interpreterà Marigol, figura collegata al passato di Sméagol prima della sua trasformazione in Gollum. Tra i nuovi ingressi spiccano inoltre Jamie Dornan, scelto per interpretare Aragorn nella sua identità di Grampasso, e Leo Woodall, che sarà Halvard, un altro Ramingo dei Dúnedain. Woodall, noto per One Day e The White Lotus, ha definito il progetto “un sogno d’infanzia”, raccontando di essere cresciuto con la visione dei film della saga. Approfondimento Il Signore degli Anelli, un nuovo film in sviluppo presso Warner Bros

La trama di The Hunt for Gollum La narrazione di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum si colloca temporalmente immediatamente prima, oppure in parallelo, agli eventi de La Compagnia dell’Anello. Al centro della vicenda vi è la caccia a Gollum, con Gandalf e i suoi alleati impegnati nel tentativo di rintracciare la creatura prima che le forze di Sauron possano catturarla e strapparle informazioni sull’Anello. Chi conosce già la storia saprà che l’esito è in parte anticipato dagli eventi successivi: quando Gollum compare ne La Compagnia dell’Anello, ha già rivelato due parole decisive ai servitori dell’Oscuro Signore - “Shire” e “Baggins” - innescando così la catena di eventi che porterà Frodo al suo viaggio. Approfondimento Il Signore degli Anelli - Caccia a Gollum, il film uscirà nel 2027