Anya Taylor-Joy protagonista della serie "How to Kill Your Family"

L’attrice ed ex modella statunitense con cittadinanza britannica, protagonista della serie La regina degli scacchi e star di Furiosa: A Mad Max Saga, è entrata a fare parte del cast. Interpreterà la letale Grace Bernard, la protagonista del romanzo che è la figlia dimenticata di Simon Artemis, un miliardario spietato che la rifiuta e che la porterà a decidere di vendicarsi La sinossi ufficiale della serie spiega che Grace è la figlia dimenticata di Simon Artemis, un miliardario spietato. Dopo un rifiuto straziante da parte del padre, Grace decide di vendicarsi. La presentazione termina con un interrogativo, per non spoilerare nulla e per aumentare l’hype del pubblico: “Ma questo piano mortale costerà a Grace ancora più di quanto abbia già perso?”.



Taylor-Joy: “Dovevo far parte di questo progetto”

"Appena ho finito di leggere l'ultima pagina, ho capito che dovevo far parte di questo progetto”, ha dichiarato Taylor-Joy a Netflix. "Dopo un po' di (leggero) stalking nei confronti dell'inimitabile Bella Mackie, non potrei essere più entusiasta di collaborare con il team composto dai produttori esecutivi Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger, ed Emma Moran. Non vedo l'ora di sporcarci ancora di più le mani!”, ha aggiunto la star. Dal canto suo, la scrittrice e giornalista Bella Mackie ha detto: "È stato emozionante vedere i personaggi che ho scritto prendere vita sotto questa magnifica squadra creativa. Anya è la scelta perfetta per interpretare Grace: spesso penso che lei la capisca meglio di me”.

A produrre ci sono i produttori di Killing Eve La serie How to Kill Your Family è prodotta da Sid Gentle, già produttori di Killing Eve. Questo titolo guida un ricco palinsesto Netflix appena annunciato all'Edinburgh TV Festival, che include anche attesissimi documentari, come quello sui Take That e su Victoria Beckham. Mackie, giornalista e autrice, è produttrice esecutiva insieme a Emma Moran, Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger e Lee Morris per Sid Gentle Film, mentre Taylor-Joy sarà produttrice esecutiva per LadyKiller.