Dune 3, Anya Taylor-Joy parla del sequel

Cinema

Sebbene il film di fantascienza di David Lynch, nell'anno della sua uscita, non ebbe fortuna al box office e riscosse numerose critiche negative, col tempo e a suo modo, è diventato un classico del genere. Ecco chi erano i protagonisti della grande epopea sul pianeta desertico di Arrakis negli anni Ottanta, a confronto con i volti scelti oggi per interpretare gli stessi personaggi sul grande schermo

Gli appassionati di cinema e del classico di Frank Herbert che in questi giorni andranno al cinema per vedere Dune - Parte due, si divertiranno a riconoscere nel nuovo capitolo del kolossal di Denis Villeneuve moltissime scene di Dune di David Lynch, titolo del 1984, che non ebbe grande fortuna al box office ma che è diventato a suo modo un cult. Ecco il confronto tra due scene di battaglia con i due giovani protagonisti di oggi, Timothée Chalamet e Austin Butler con i loro colleghi del 1984, Kyle MacLachlan e Sting. A destra, i due registi