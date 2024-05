4/14 ©Getty

Anya Taylor-Joy nel 2020 è stata protagonista del film Emma., di Here Are the Young Men, diretto da Eoin Macken, e ha interpretato il ruolo della mutante Illyana Rasputin/Magik nel film della saga degli X-Men della Marvel The New Mutants, diretto da Josh Boone. Nel 2020 è protagonista de La regina degli scacchi, miniserie Netflix in cui interpreta Elizabeth "Beth" Harmon, un prodigio degli scacchi, aggiudicandosi il Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie, tra gli altri premi





