Furiosa: A Mad Max Saga, nuova foto con Anya Taylor-Joy

L'attrice e George Miller hanno discusso in un'intervista le differenze tra la Furiosa intepretata da Charlize Theron e quella che a breve debutterà sul grande schermo. L'autore australiano alimenta l'attesa per il nuovo capitolo della saga di Mad Max promettendo un'Odissea lunga quindici anni e uno spettacolo ancora più grande

A due mesi e mezzo dal debutto nelle sale di Furiosa: A Mad Max Saga, iniziano a diffondersi online sempre più informazioni e più immagini dell'atteso prequel di Mad Max: Fury Road che porta la firma di George Miller

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano ha anticipato che il nuovo film che vedrà la protagonista, Anya Taylor-Joy, impegnata nel viaggio che la porterà a casa, sarà molto diverso dal titolo del 2015 con Charlize Theron e le prime differenze sono relative all'arco temporale della storia. I dettagli sono stati resi in esclusiva ad Empire Magazine che ha dedicato al film la copertina del nuovo numero corredata da un'intervista all'autore e alla sua prima attrice. Nel servizio c'è una nuova foto di Anya Taylor-Joy che svela ancora qualcosa in più del look del suo personaggio nel film. Lo scatto segue quello pubblicato sui social da Chris Hemsworth che nella pellicola è il villain Warlord Dementor.

Anya Taylor-Joy, giovane Furiosa coi capelli lunghi A tre mesi dalle prime immagini di Anya Taylor-Joy nei panni della giovane Furiosa, una nuova foto di Furiosa: A Mad Max Saga mostra l'attrice statunitense con i suoi lunghi capelli scuri e il viso sporco già apprezzato nell'anteprima dello scorso dicembre.

La prima differenza tra la nuova interprete e la precedente, Charlize Theron - interpreti dello stesso personaggio in due epoche diverse - sta nella chioma, non più rasata, di Furiosa, un elemento del look della protagonista che - racconta Anya Taylor-Joy - pare sia stato voluto proprio da Miller che ha preteso che la star non intervenisse sulla sua capigliatura.

A proposito della storia, Miller ha precisato che quella di Furiosa, questa volta, sarà una vera Odissea. Se la vicenda di Mad Max: Fury Road durava in tre giorni e due notti, qui seguiremo la protagonista per quindici anni della sua vita collegandoci direttamente al film del 2015.

Il film, che avrà molte location diverse, si inserisce nell'universo di Mad Max, ha precisato l'autore, per questo nella storia ci sarà anche lo scontro per il dominio tra un giovane Immortan Joe e Warlord Dementor, interpretato dall'attore Chris Hemsworth. Quest'ultimo ha da poco condiviso una nuova foto del suo personaggio a cavallo di una moto chopper col mantello sulle spalle e la posa fiera da signore della guerra. Anche al suo personaggio Empire ha dedicato una cover digitale con un primo piano lavorato in senso artistico da Steve Reeves.

Furiosa, il confronto con Charlize Theron Furiosa: A Mad Max Saga sarà ancora più grande, sotto il profilo della scenografia e degli scontri, ancora più accesi e spettacolari, come ha avuto modo di confermare anche lo scenografo Colin Gibson. Miller ha assicurato uno show memorabile per un progetto che stava scrivendo ancor prima di realizzare Mad Max: Fury Road.

Il nuovo capitolo della saga di Mad Max, come è noto, mostrerà l'epopea di Furiosa intenta a trovare sé stessa mentre torna a casa, prima di diventare il capitano di guerra della pellicola del 2015. L'attrice ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza su sul set aggiungendo che si è avvicinata al personaggio con molto rispetto, poiché ammira tantissimo il lavoro svolto da Charlize Theron.

Anya Taylor-Joy non ha ancora incontrato l'attrice sudafricana di persona ma ha ricevuto apprezzamenti pubblici dal premio Oscar che, interrogata sulla scelta di casting di Miller, ha affermato che non avrebbe immaginato a una interprete migliore per il ruolo.

Il film è atteso per il 23 maggio nelle sale italiane e in quelle australiane. Negli States debutterà il giorno successivo. leggi anche Mad Max: Fury Road, nuovi dettagli sulla lite tra Theron e Hardy

