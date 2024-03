Furiosa: A Mad Max Saga, il trailer italiano

Spettacolo

Tutti i lavori delle star prima di diventare famose. FOTO

Quando la celebrità sembrava ancora lontana, stelle del cinema e popstar internazionali hanno svolto le più disparate mansioni. Da Taylor Swift, dedita alla raccolta di mantidi religiose in una fattoria di alberi di Natale, a Matthew McConaughey, cacciatore di armadilli in un campo da golf in Texas, ecco tutte le insospettabili occupazioni delle star

La popstar dei record Taylor Swift, cresciuta in una fattoria di alberi di Natale in Pennsylvania, ha ottenuto i primi guadagni come raccoglitrice di uova di mantide religiosa. Un lavoro essenziale per impedire che si schiudessero nelle case degli acquirenti

Prima di diventare una delle attrici più pagate di Hollywood, Margot Robbie, protagonista e produttrice del film Barbie, ha farcito panini nella catena di fast-food Subway