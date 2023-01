Si sa, soprattutto durante le feste natalizie si appagano gli occhi e la bocca in un’orgia bulimica di film e leccornie. Come diceva Hitchcock: “Il cinema non è un pezzo di vita, è un pezzo di torta”. D’altronde, il 28 dicembre 1895, il giorno in cui nacque il cinematografo, i fratelli Lumière proiettarono La colazione del bimbo in cui due genitori imboccano il loro figlioletto. E nel 1904 Georges Méliés, con la sua fantasmagoria Sorcellerie culinaire, trasformò una cucina in un inferno. Ma dal 4 gennaio è disponibile su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Menu, commedia nerissima che rischia di mandare il boccone di traverso agli spettatori, in senso metaforico si intende. E in fondo è un bene, perché il compito di ogni satira, financo cinematografica (e il film diretto Mark Mylod rientra perfettamente in questo genere) è quello di perturbare, inquietare, indurre alla riflessione attraverso i frizzi e i lazzi, in questo caso assai pesanti provocati da uno chef un filo svalvolato. Un titano della cucina, consapevole che la vendetta è un piatto che va servito freddo.

The Menu e la chiusura del ristorante Noma

approfondimento

Ça va sans dire, la pellicola sbertuccia, dalle entrée ai dessert, i locali stellati e dintorni. Tuttavia, può suonare un poco inquietante che proprio in questi giorni abbia chiuso i battenti "Noma". I più lo consideravano il miglior ristorante al mondo, pluristellato nato nel 2003 e situato in quel di Copenaghen. Per lo chef René Redzepi, si trattava di "un modello non più sostenibile". Quello che sappiamo, almeno secondo le dichiarazioni ufficiali è che The Menu nasce da un’esperienza culinaria provata dallo sceneggiatore Will Tracy (Succession) un paio di anni fa, durante una vacanza a Bergen, in Norvegia: "Ho preso una barca per recarmi i in un ristorante di lusso che si trovava su un'isola privata, un po' lontana dalla terra ferma. Sono un po' claustrofobico e quando ci siamo seduti per mangiare ho notato che la barca che ci aveva accompagnato stava uscendo dal molo. Era un'isola molto piccola. E all'improvviso mi sono detto: ‘Siamo bloccati qui per quattro ore. E se qualcosa dovesse andare storto?’".

The Menù inizia con un gesto che con il cibo ha davvero poco a che fare, ma ha molto da spartire con il piacere e pure con le dipendenze, ovvero Anya Taylor Joy (giustamente nominata ai Golden Globe come miglior attrice protagonista) che si accende spavalda una sigaretta. Il suo personaggio si chiama semplicemente Margot. Scopriremo nel corso di questa (ultima) cena che si tratta dell'ingrediente in grado di sovvertire l'ordine delle portate e pure l'ordine costituito. Insomma, con le dovute differenze, le sue azioni hanno la medesima valenza della famigerata mentina inghiottita da Mr. Creosote in Monty Python - Il senso della vita. Ma vediamo ora in dettaglio la trama del film.