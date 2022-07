Anya Taylor-Joy ha sposato in gran segreto Malcolm McRae

Secondo i media statunitensi, la coppia avrebbe firmato i documenti in tribunale rinviando i festeggiamenti a quando l'attrice sarà meno impegnata dal suo lavoro. I due si conoscono da poco più di un anno Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La lista delle coppie celebri che hanno detto “sì lo voglio” durante l'estate del 2022 si allunga con i nomi di Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae che hanno pronunciato le loro promesse in tribunale negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Page Six in esclusiva.

L'attrice diventata celebre in tutto il mondo col ruolo da protagonista ne La regina degli scacchi, impegnata con le riprese di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, non ha rilasciato commenti né diffuso foto ufficiali ed è tornata di corsa su set in Australia dopo aver siglato le carte ma già si parla di una vera festa di nozze che avverrà sempre negli States appena sarà più libera da impegni professionali.



In coppia dall'inizio del 2021 approfondimento Matrimoni 2022, le coppie vip che si sposeranno quest’anno. FOTO Non c'era ragione di aspettare per Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae che da quando hanno ufficializzato la loro relazione sono apparsi in pubblico sempre super felici e affiatatissimi. L'attrice statunitense con cittadinanza britannica e il musicista e attore classe 1994 hanno cominciato a frequentarsi agli inizi del 2021 ma hanno debuttato in pubblico come coppia solo agli ultimi Oscar dove sono apparsi insieme davanti ai fotografi.

In quell'occasione, a fine marzo, i due sono sembrati legati ma solo qualche giorno dopo, nel corso di una speciale premiere del film The Northman organizzata a Londra all'Odeon Luxe di Leicester Square, l'attrice e il musicista si sono lasciati andare mostrando al mondo la loro felicità riservando anche un tenero bacio ai fotografi.

La love story tra Anya Taylor-Joy e Malcom McRae approfondimento The Northman: Anya Taylor Joy e Alexander Skarsgård alla première FOTO Anche Anya Taylor-Joy nell'ultimo anno ha messo da parte la sua riservatezza e ha iniziato a rivelare alla stampa qualcosa di più sul suo rapporto con McRae, descritto come un compagno perfetto sia nell'intervista concessa a British Vogue che in quella ad Elle, entrambe pubblicate nel corso della primavera. L'attrice non ha nascosto le difficoltà di dover vivere un rapporto che, a causa dei suoi impegni, prevede lunghi periodi trascorsi a distanza ma, allo stesso tempo, ha ammesso che questa specifica condizione le consente di apprezzare ogni singolo istante. Per la Taylor-Joy, ogni giorno speso con McRae è pieno di gioia e, nonostante l'atteggiamento schivo, anche lui non ha mancato di fare pubbliche lodi alla sua fidanzata sul suo profilo Instagram su cui figurano diverse foto che li ritraggono insieme.

Le cronache di settore avevano inoltre riportato la comparsa di recente di un anello con smeraldo all'anulare della co-protagonista di Ultima notte a Soho, indice che alle nozze mancava davvero poco.

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a Page Six che, appena possibile, i due saranno protagonisti di una cerimonia formale sempre negli Stati Uniti ma per quella bisognerà trovare un momento libero da impegni nella fittissima agenda dell'attrice che negli ultimi anni è uno dei volti più richiesti del cinema che conta.