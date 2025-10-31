Il Signore degli Anelli, Elijah Wood a sorpresa in matrimonio a tema

L'attore ha fatto un'incursione sulla navata predisposta nell'Hobbiton Movie Set in Nuova Zelanda, dove una coppia di sposi australiani appassionati della saga di J. R. R. Tolkien non avrebbe potuto chiedere di meglio

Nel giorno del loro matrimonio a tema Il Signore degli Anelli, una coppia di sposi ha ricevuto una sorpresa decisamente inaspettata: tra gli invitati è apparso all’improvviso Elijah Wood, l’attore che a partire dal 2001 aveva interpretato il giovane Hobbit Frodo Baggins nell’omonima trilogia cinematografica tratta dal romanzo di J. R. R. Tolkien e diretta da Peter Jackson. “Oh mio Dio!”, hanno esclamato gli sposi nel video pubblicato sull’account TikoTok ufficiale di Hobbiton Movie Set, la località turistica in Nuova Zelanda dove la coppia australiana formata da Sharik e Jessica Burgess-Stride ha celebrato le nozze il 27 ottobre. Wood, che si trovava lì in visita privata e si è imbattuto per caso nell’evento, ha raggiunto gli sposi (che erano anche vestiti a tema) sotto un romantico arco di rose in un elegante giardino, che oltre alle verdi colline ospita anche casette Hobbit. La fotografa del matrimonio, Cath Ullyett, ha filmato la scena. “È stato surreale, non ci aspettavamo certo Frodo al nostro matrimonio”, ha raccontato la sposa. Le nozze, iniziate sotto la pioggia, sono state poi illuminate da raggi di sole, e gli ospiti vestiti da Elfi, da Hobbit e persino da Gollum hanno apprezzato inoltre la presenza inattesa dell’attore, che la fotografa Ullyett ha definito “gentilissimo e rispettoso”.

LA SAGA CINEMATOGRAFICA Ventisei anni fa, il regista Peter Jackson aveva riunito per la prima volta la troupe del film Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell'Anello a Matamata, in Nuova Zelanda, per iniziare le riprese. Il primo capitolo dell'adattamento cinematografico del classico fantasy di J. R. R. Tolkien aveva aperto la strada alle pellicole successive, rispettivamente Il Signore degli Anelli – Le due torri e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, e aveva incassato otto volte il budget, vincendo inoltre quattro premi Oscar e lanciando i membri del cast nel firmamento delle star. Tolkien aveva concepito la Contea come la bucolica patria degli Hobbit, una stirpe di piccoli ma coraggiosi abitanti della Terra di Mezzo che vivevano in cottage scavati nei verdeggianti pendii del paesaggio, ignari dei conflitti e della violenza invece presenti appena oltre i loro confini.