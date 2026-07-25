Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, il nuovo trailer

Prime Video ha svelato al Comic-Con di San Diego il nuovo teaser della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo dall’11 novembre 2026. Cinque anni dopo la caduta di Eregion, Sauron prepara la forgiatura dell’Unico Anello mentre la Terra di Mezzo precipita nella guerra. Tra le novità, Jamie Campbell Bower nei panni di Celeborn, Simon Pegg come voce del Balrog, Khamûl l’Esterling, i primi Nazgnagôl e nuovi personaggi interpretati da Eddie Marsan, Andrew Richardson e Adam Young

Gli Anelli del Potere 3, il teaser: Sauron prepara l’Unico Anello

L’ora dell’Unico Anello si avvicina. Prime Video ha presentato venerdì 24 luglio 2026, durante il Comic-Con di San Diego, il nuovo teaser trailer della terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Le immagini anticipano una Terra di Mezzo ormai precipitata nella guerra, minacciata dall’avanzata di Sauron e attraversata da alleanze necessarie, ma non sempre solide.

Il filmato è stato mostrato nella Hall H davanti a oltre 6.500 fan, durante il panel guidato dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay e moderato da Benjamin Walker, interprete dell’Alto Re Gil-galad. Con loro, tra gli altri, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Ismael Cruz Córdova, Charlie Vickers, Daniel Weyman e la nuova entrata Jamie Campbell Bower.

La terza stagione debutterà su Prime Video l’11 novembre 2026 con i primi quattro episodi.

Il teaser: Sauron prepara la forgiatura dell’Unico

Il nuovo teaser mostra una Terra di Mezzo più cupa, divisa e ormai travolta dalla guerra. Il piano di Sauron per forgiare l’Unico Anello prosegue inarrestabile, mentre il desiderio dell’Oscuro Signore di dominare ogni regno costringe Elfi, Nani, Uomini e Maghi a cercare nuove alleanze.

Sono trascorsi cinque anni dalla caduta di Eregion. Le armate di Sauron hanno attraversato la Terra di Mezzo, conquistando tutto ciò che incontravano sul proprio cammino. Soltanto alcune roccaforti isolate continuano a frapporsi tra l’Oscuro Signore e la vittoria totale.

Khazad-dûm, dimora dei Nani, si è chiusa nelle sue sale sotterranee. Lindon e Gran Burrone resistono invece grazie alla protezione dei Tre Anelli elfici. Nelle profondità di Mordor, intanto, la torre di Barad-dûr è stata completata e Sauron lavora senza sosta alla creazione del potere destinato a piegare anche gli ultimi nemici: un Anello per dominarli tutti.

La Terra di Mezzo precipita nella guerra

La terza stagione segnerà il passaggio dall’inganno alla conquista. Sauron non è più soltanto la presenza seducente e manipolatrice nascosta dietro il volto di Halbrand o di Annatar: ora il suo esercito marcia apertamente sulla Terra di Mezzo.

I popoli liberi dovranno trovare il modo di unire le forze prima che le rispettive divisioni li consegnino al nemico. Nani, Elfi, Uomini e Maghi saranno così coinvolti in una corsa contro il tempo per impedire all’Oscuro Signore di ottenere il dominio assoluto.

Il teaser promette quindi una stagione più bellica e tenebrosa, ma anche incentrata sulla difficile costruzione di un fronte comune. Non basta possedere il potere necessario a resistere: occorre decidere di condividerlo con chi, fino a quel momento, è stato considerato un rivale.

Jamie Campbell Bower interpreta Celeborn

Tra le novità più attese c’è Jamie Campbell Bower, conosciuto soprattutto per il ruolo di Vecna nella serie Stranger Things. L’attore interpreterà Celeborn, il marito di Galadriel di cui si erano perse le tracce e che nelle precedenti stagioni era stato soltanto evocato.

Il ritorno del personaggio apre una delle linee narrative più delicate dei nuovi episodi. Celeborn sarà infatti chiamato a confrontarsi con ciò che Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, ha vissuto e con la figura che è diventata durante la sua lunga assenza.

La serie dovrà inoltre raccontare quale sia stato il destino del personaggio e perché sia rimasto lontano dalla moglie per tanto tempo.

Zubin Varla sarà Khamûl l’Esterling

Zubin Varla, già visto nella serie Andor, interpreterà Khamûl l’Esterling, personaggio proveniente dalla regione orientale di Rhûn.

Nelle opere di J.R.R. Tolkien, Khamûl è uno dei nove uomini destinati a essere corrotti dagli Anelli del Potere e a trasformarsi negli Spettri dell’Anello. È secondo soltanto al Re Stregone di Angmar per autorità e potenza tra i Nazgûl.

La sua introduzione lascia immaginare che la consegna degli Anelli agli Uomini e la loro progressiva corruzione possano diventare uno dei passaggi centrali della terza stagione.

Eddie Marsan è Thrain, fratello di Durin IV

Durante il panel sono stati svelati anche altri tre personaggi. Eddie Marsan, interprete di film come La felicità porta fortuna – Happy-Go-Lucky, sarà Thrain, presentato nella serie come il fratello maggiore di re Durin IV.

Il suo ingresso potrebbe complicare ulteriormente gli equilibri politici e familiari di Khazad-dûm, già sconvolti dal conflitto tra Durin IV e suo padre e dal risveglio della creatura nascosta nelle profondità della montagna.

Andrew Richardson, visto a teatro in Guys and Dolls, interpreterà invece Anarion, figlio minore di Elendil e fratello di Isildur. Il personaggio allargherà la storia della famiglia destinata a diventare centrale nella fondazione dei regni degli Uomini e nella futura lotta contro Sauron.

Adam Young interpreta il misterioso Orco Marnûkh

Adam Young, apparso in L’uomo nel buio – Man in the Dark 2, vestirà i panni di Marnûkh, un misterioso Orco che, secondo la descrizione diffusa da Prime Video, potrebbe non essere ciò che sembra.

La formula volutamente ambigua non consente ancora di stabilire quale sarà il suo ruolo. Potrebbe trattarsi di una creatura dotata di una personalità diversa rispetto agli altri Orchi oppure di un personaggio legato a un’identità nascosta.

La serie ha già cercato di rappresentare gli Orchi non soltanto come una massa indistinta al servizio del male, ma come una comunità governata da paure, gerarchie e istinto di sopravvivenza. Marnûkh potrebbe approfondire ulteriormente questa prospettiva.

Il Balrog parlerà con la voce di Simon Pegg

Tra le rivelazioni più sorprendenti del panel c’è quella relativa al Balrog. La creatura di fuoco nascosta nelle profondità di Khazad-dûm tornerà nella terza stagione e, per la prima volta, parlerà. A prestarle la voce sarà Simon Pegg.

L’attore britannico è conosciuto per la cosiddetta Trilogia del Cornetto, composta da L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo, oltre che per le saghe di Mission: Impossible e Star Trek.

La notizia è stata accompagnata da una featurette intitolata Bringing Season Three’s Creatures to Life, dedicata alle creature che appariranno nei nuovi episodi. Il filmato ha mostrato feroci bestie, Orchi, Mûmakil — gli enormi elefanti da guerra della Terra di Mezzo — e il ritorno del Balrog.

Resta da capire in quale lingua parlerà la creatura e quale funzione avrà la sua voce. Prime Video, per il momento, custodisce il segreto nelle viscere di Khazad-dûm.

Chi sono i Nazgnagôl

Il panel nella Hall H è stato improvvisamente interrotto dall’apparizione di quattro inquietanti figure in armatura, pronte a ricevere gli ordini di Sauron. Prime Video le ha presentate con il nome di Nazgnagôl.

Il termine non è un refuso, ma la denominazione ufficiale adottata dalla produzione per indicare i servitori di Sauron legati agli Anelli durante la Seconda Era. Queste figure rappresentano la prima manifestazione di coloro che, nella Terza Era, saranno conosciuti come Nazgûl o Spettri dell’Anello.

La loro introduzione permetterà alla serie di mostrare la progressiva trasformazione degli uomini corrotti dal potere di Sauron, prima che diventino le presenze spettrali raccontate ne Il Signore degli Anelli.

Quando esce Gli Anelli del Potere 3

La terza stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà composta da otto episodi e debutterà su Prime Video attraverso tre appuntamenti settimanali.

I primi quattro episodi saranno disponibili dall’11 novembre 2026. Il quinto e il sesto arriveranno il 18 novembre, mentre gli ultimi due episodi della stagione saranno pubblicati il 25 novembre.

Tutti i 16 episodi delle prime due stagioni sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori e in diverse lingue.

Il cast della terza stagione

Accanto alle nuove entrate torneranno Charlie Vickers nei panni di Sauron, Morfydd Clark come Galadriel, Benjamin Walker nel ruolo di Gil-galad, Daniel Weyman nella parte di Gandalf, Cynthia Addai-Robinson come Míriel e Owain Arthur nei panni di Durin IV.

Nel cast figurano inoltre Ismael Cruz Córdova, Robert Aramayo, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Trystan Gravelle, Ciarán Hinds e Rory Kinnear.

La terza stagione è prodotta dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay. Tra gli altri produttori esecutivi figurano Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell e Charlotte Brändström, anche regista. Matthew Penry-Davey è produttore, mentre Ally O’Leary, Tim Keene e Andrew Lee sono co-produttori.

La Seconda Era della Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha portato per la prima volta sullo schermo le leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo, ambientate migliaia di anni prima degli avvenimenti raccontati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli.

La serie segue un gruppo di personaggi già noti ai lettori di Tolkien e altri creati appositamente per lo show, mentre affrontano il ritorno del male nella Terra di Mezzo. La storia attraversa le Montagne Nebbiose, le foreste di Lindon, il regno insulare di Númenor, Khazad-dûm e le regioni più remote della mappa.

Al centro del racconto ci sono la forgiatura degli Anelli del Potere, l’ascesa di Sauron e la nascita dei regni e delle alleanze che lasceranno un’eredità destinata a sopravvivere per migliaia di anni.

Una delle serie più viste di Prime Video

Secondo i dati comunicati da Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha raggiunto complessivamente oltre 185 milioni di spettatori nel mondo.

Considerando i risultati ottenuti nei primi 91 giorni dal debutto, la prima stagione rimane il maggiore esordio di una serie televisiva nella storia della piattaforma, mentre la seconda figura tra le cinque stagioni di ritorno più viste di sempre su Prime Video.

La seconda stagione ha inoltre debuttato al primo posto tra le serie originali nella classifica streaming di Nielsen, rimanendo tra le prime quattro fino al finale. Entrambe le stagioni hanno ottenuto la certificazione Fresh di Rotten Tomatoes.

Con la forgiatura dell’Unico Anello ormai imminente, il Balrog pronto a parlare e i primi Spettri chiamati a uscire dall’ombra, la terza stagione sembra voler condurre la serie verso il cuore più oscuro della mitologia di Tolkien. Non è ancora il tempo della Compagnia: prima bisogna assistere alla nascita del mondo che quella Compagnia, molti secoli dopo, sarà chiamata a salvare.