Alfa ha stregato il pubblico dell’Arena di Verona. Prima del concerto, il cantautore ci ha raccontato: “Sto cercando sempre più di andare verso la direzione funky. Credo che la mia musica stia bene con quel mondo sonoro”. Omaggio a Genova con Sapore di sale di Gino Paoli. Dopo aver svelato l’arrivo del nuovo album Tempo al Tempo, il cantautore ha presentato l’inedito Eri solo da incontrare. Annunciata anche una tournée nei palazzetti: cinque date nel 2027

Mercoledì 23 settembre Alfa è divenuto il primo artista genovese a realizzare un concerto tutto suo all’ Arena di Verona . L’artista ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova era presentando l’inedito Eri solo da incontrare, contenuto nell’album Tempo al tempo in uscita prossimamente. Il cantautore ha regalato uno spettacolo dai mille colori mescolando pop e funk. L’artista ha raccontato: “Quest’anno ho imparato ad andare al mio passo, l’unico giusto”.

Pochi minuti prima di salire sul palco, Alfa ha incontrato la stampa per commentare questo nuovo traguardo di una carriera in costante ascesa: “Per la prima volta abbiamo arrangiato brani scritti senza immaginare che un giorno sarei divenuto un cantante. È molto strano, provo quasi imbarazzo e tenerezza a eseguire canzoni in questo modo e in un posto così grande”. Il cantautore ha proseguito: “Per la prima volta la band canterà. Ci saranno alcuni musicisti, i più coraggiosi, che canteranno in alcuni piccoli momenti. Mi piace questa idea del musical, sto cercando sempre più di andare verso la direzione funky. C redo che la mia musica stia bene con quel mondo sonoro ”.

Alfa, uno show dai mille colori

Marino De Filippi, padre di Alfa, ha aperto la serata dipingendo un ritratto inedito del ragazzo: “Il figlio è una cosa, il cantante è un’altra storia. Una storia che parte dalla cameretta. Una sera Andrea ci disse che avrebbe voluto trasformare la musica nel suo mestiere. Fummo spaventati: mondo difficile e mestiere difficile. Da genitori pensavamo a tutte quelle cose che sarebbero potute andare storte, lui pensava alle sue canzoni”. Marino De Filippi ha proseguito: “Dovevamo accompagnarlo nel suo percorso all’inseguimento dei sogni. Lo abbiamo fatto e lo facciamo ancora: con preoccupazione e anche con tanto orgoglio”.

Dopo un ingresso dalla platea abbracciando il pubblico, Alfa ha dato il via alla serata sulle note del brano Ma so che era innamorato. Il giovane cantautore ha proseguito con Come il sole: “Benvenuti alla nostra prima Arena di Verona”. A seguire Le cose in comune, Testa tra le nuvole pt. 1 e Nei tuoi occhi cosa c’è. Dopo Wanderlust, Alfa ha fatto scatenare gli 11.000 cuori con Testa tra le nuvole pt. 2 invitando tutti a lasciarsi andare: “Ti dicono di tenere i piedi sempre saldi in terra, ma forse se lo avessi fatto, non sarei qui stasera”. A metà concerto, Alfa ha raggiunto il Palco Reale per Dove sei, Sofia e Metti a posto.

Dopo l’esibizione di Vabbè ciao, Alfa ha annunciato l’arrivo del nuovo album Tempo al tempo: “È un disco che parla di una cosa molto profonda e importante: il tempo. Io ho un rapporto molto conflittuale con il tempo perché non sono una persona paziente, anzi ho addosso questa fretta di crescere”. L’artista ha proseguito: “Con il tempo, anche grazie alla musica, ho capito che le cose importanti non arrivano mai se le programmi. Ci sono incontri che nascono per caso, canzoni che scrivi in giornate in cui pensavi di non avere niente da dire e sogni che sembrano lontanissimi, ma poi una sera ti ritrovi qui.” Infine, il cantautore ha concluso: “Quest’anno ho imparato ad andare al mio passo, l’unico giusto. Le cose hanno un loro tempo, per questo ho deciso che il nuovo disco si chiamerà Tempo al tempo”. Subito dopo, l’artista ha presentato l’inedito Eri solo da incontrare.