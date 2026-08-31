Alfa e Gigi D'Alessio, il videoclip del duetto Genova e Napoli

I due artisti hanno commentato l’uscita del brano scrivendo su Instagram: “Un omaggio a due città lontane che ti segnano in modo simile. Se ci nasci te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare e di stare al mondo. Non è un caso che dai loro mari siano nate così tante canzoni. Questa è la nostra”

Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato la collaborazione Genova e Napoli. Parallelamente, i due artisti hanno lanciato il videoclip ufficiale della canzone presentata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A.

alfa e gigi d’alessio, il videoclip di genova e napoli

Venerdì 28 agosto Alfa e Gigi D’Alessio ha lanciato l’atteso duetto Genova e Napoli. I due artisti hanno commentato l’uscita del brano scrivendo su Instagram: “Un omaggio a due città lontane che ti segnano in modo simile. Se ci nasci te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare e di stare al mondo. Non è un caso che dai loro mari siano nate così tante canzoni. Questa è la nostra”. Inoltre, Gigi D’Alessio e Alfa hanno lanciato il videoclip della canzone collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.