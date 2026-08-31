Alfa e Gigi D'Alessio, il videoclip del duetto Genova e Napoli

I due artisti hanno commentato l’uscita del brano scrivendo su Instagram: “Un omaggio a due città lontane che ti segnano in modo simile. Se ci nasci te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare e di stare al mondo. Non è un caso che dai loro mari siano nate così tante canzoni. Questa è la nostra”
Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato la collaborazione Genova e Napoli. Parallelamente, i due artisti hanno lanciato il videoclip ufficiale della canzone presentata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A.
alfa e gigi d’alessio, il videoclip di genova e napoli
Venerdì 28 agosto Alfa e Gigi D’Alessio ha lanciato l’atteso duetto Genova e Napoli. I due artisti hanno commentato l’uscita del brano scrivendo su Instagram: “Un omaggio a due città lontane che ti segnano in modo simile. Se ci nasci te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare e di stare al mondo. Non è un caso che dai loro mari siano nate così tante canzoni. Questa è la nostra”. Inoltre, Gigi D’Alessio e Alfa hanno lanciato il videoclip della canzone collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
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Il 14 novembre Gigi D’Alessio tornerà a esibirsi con il concerto in programma al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in molte altre città italiane: da Bologna a Torino passando per Bergamo, Padova, Reggio Calabria, Bari e Firenze. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 14/11 ROMA - Palazzo dello Sport
- 15/11 BOLOGNA - Unipol Arena
- 25/11 BERGAMO - Choruslife Arena
- 27/11 PADOVA - Kioene Arena
- 04/12 REGGIO CALABRIA - PalaCalafiore
- 07/12 BARI - PalaFlorio
- 19/12 FIRENZE - Nelson Mandela Forum
- 23/12 TORINO - Inalpi Arena **precedentemente previsto il 26/03/2026
Sabato 5 settembre Alfa (FOTO) riprenderà la tournèe con lo spettacolo in programma al Teatro Antico di Taormina. Successivamente, il cantautore si esibirà a Verona, Genova e Milano. Ecco tutte le prossime date:
- 5 settembre - TAORMINA, Teatro Antico
- 23 settembre - VERONA, Arena di Verona
- 16 ottobre - GENOVA, Palateknoship
- 17 ottobre - GENOVA, Palateknoship
- 24 ottobre - MILANO, Unipol Forum
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