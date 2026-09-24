Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Giorgia concluderà la tournée con gli spettacoli di lunedì 28 settembre all’Arena di Verona e di sabato 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano
Dopo lo spettacolo alla Reggia di Caserta, il 24 settembre Giorgia si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Gocce di memoria: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
giorgia, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée di Giorgia. Giovedì 24 settembre l’artista (FOTO) porterà la sua musica al pubblico del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: Piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Vivi davvero passando per Girasole, Come neve e Di sole e d’azzurro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:
- L’unica / I Feel Love / Senza confine
- E c’è ancora mare / Il cielo in una stanza
- Gocce di memoria
- Vivi davvero
- Carillon
- Oronero
- Corpi celesti / Purple Rain
- Come saprei
- Sabbie mobili
- Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
- Spirito libero / I feel for you
- Paradossale
- Io fra tanti
- Se mi vuoi
- Girasole
- Scelgo ancora te / True Colors / Human Nature
- La gatta (sul tetto)
- Di sole e d’azzurro
- Come neve
- Tra le lune e le dune / Remember the time / Il mio giorno migliore / We Found Love
- La cura per me
- Tu mi porti su
- E poi
- Golpe
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Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Giorgia concluderà la tournée con gli spettacoli di lunedì 28 settembre all’Arena di Verona e di sabato 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano. Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato l'album G+1, in uscita il 16 ottobre. L’artista ha dichiarato sul suo profilo instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Tra i suoi album più popolari ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Senza ali, Ladra di vento, Senza paura e Oronero.
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