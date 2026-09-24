Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Roma

Nuovo appuntamento con la tournée di Giorgia. Giovedì 24 settembre l’artista ( FOTO ) porterà la sua musica al pubblico del Palazzo dello Sport , questo l’indirizzo: Piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da La cura per me a Vivi davvero passando per Girasole, Come neve e Di sole e d’azzurro. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani proposti il 19 marzo al concerto al Palaflorio di Bari:

Dopo il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Giorgia concluderà la tournée con gli spettacoli di lunedì 28 settembre all’Arena di Verona e di sabato 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano. Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato l'album G+1, in uscita il 16 ottobre. L’artista ha dichiarato sul suo profilo instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Tra i suoi album più popolari ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Senza ali, Ladra di vento, Senza paura e Oronero.