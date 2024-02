Matt Groening, il papà dei Simpson compie 70 anni

Buon compleanno, Matt Groening! Il geniale fumettista, papà dei Simpson, compie 70 anni.

Nato a Portland nel 1954, ha tre sorelle e un fratello. Laureato in Giornalismo, è annoverato tra i più grandi innovatori del mondo dell'animazione.

Matt Groening, rivoluzionario innovatore

Matt Groening, di fatto, ha inventato le serie animate per adulti.

Senza di lui non ci sarebbero stati i Griffin, South Park, BoJack Horseman. Senza contare che, dai Simpson, hanno preso spunto anche numerose serie non animate. Perché Groening, col suo lavoro, rivoluzionò la società. Lo fece portando in scena le vicende di una tipica famiglia americana del ceto medio, con un padre rozzo, una madre indaffarata e rassegnata, un figlio che odia la scuola, una neonata e una figlia che porta la politica in ogni aspetto della sua vita.

Il primo fumetto di Groening, tuttavia, non furono i Simpson. Da ragazzo fece decine di lavori, e raccontò la sua vita losangelina nel fumetto autopubblicato Life in Hell. Lo notò James L. Brooks, produttore hollywoodiano e fondatore della Gracie Films, che gli propose di farne una serie animata. Tuttavia, Groening temeva che non avrebbe avuto successo. Così, abbozzò al volo una nuova idea. Quella che, di lì a poco, avrebbe creato lo straordinario universo dei Simpson. Per i nomi si ispirò ai suoi familiari: solo Bart, che significa "monello", è un nome di fantasia.

Prima di allora, quasi nessuno aveva provato a portare l'animazione nel mondo degli adulti. Anche perché, nel 1972, il primo film d'animazione per over 18 - dal titolo Fritz il gatto - finì al centro delle polemiche per la volgarità e per la caratterizzazione dei personaggi, che si drogavano e parlavano esplicitamente di sesso.