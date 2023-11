Il precedente

Non è la prima volta, per la verità, che i Simpson affrontano problemi di questo tipo. In onda fin dal 1989, negli anni sono stati più volte accusati di caratterizzazioni un po' sopra le righe. Un caso su tutti? Quando il personaggio indo-americano Apu Nahasapeemapetilon suscitò reazioni negative per la sua rappresentazione di stereotipi ben radicati. La controversia ha persino portato alla nascita di un documentario, dal titolo The Problem with Apu. Il suo doppiatore, Azaria, si è dimesso nel 2020. E ha poi chiesto scusa:“C’è una parte di me che vorrebbe andare da ogni singolo indiano in questo Paese per chiedergli personalmente scusa”, ha detto. "Non sapevo quanto vantaggio avessi ricevuto da ragazzino bianco del Queens. Solo perché c'erano buone intenzioni non significa che non ci siano state conseguenze negative". Nel 2021 è stato sostuitito anche Harry Shearer, il doppiatore (bianco) del Dr. Hibbert (nero). Al suo posto c'è ora Kevin Michael Richardson.