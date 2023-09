I Simpson 35, il trailer della trentacinquesima stagione è già un cult

In occasione - anche se sarebbe meglio dire “in onore” - della 35ª stagione de I Simpson, Fox ha rilasciato un trailer esteso lunedì 11 settembre che celebra al meglio la saga dei mitici Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson. I componenti del blasone giallo di cui sopra sono i protagonisti della serie animata forse più celebre di tutti i tempi. Non per niente parliamo dello spettacolo in prima serata più longevo nella storia della televisione. James L. Brooks, Matt Groening, Matt Selman e Al Jean sono i produttori esecutivi de I Simpson, che è una produzione Gracie Films in associazione con 20th Television. "Sentendosi inutile al lavoro, Homer si offre volontario per essere un guardiano delle strade per scuole”, recita la descrizione del primo episodio della nuova stagione. "Ma quando il suo gruppo di sicurezza riceve troppi finanziamenti, i guardiani delle strade diventano una forza da temere nell'episodio completamente nuovo Homer's Crossing de I Simpson”. In fondo a questo articolo potete guardare il trailer della trentacinquesima stagione de I Simpson.

Come un comunicato stampa riguardo al trailer esteso fa sapere, in questa stagione Marge vivrà una serie di incubi riguardo alla fine dell'infanzia del giovane Bart. Homer intanto si offre come guardia delle strade. Troviamo poi Lisa proiettata di ben sessant'anni nel futuro, a raccontare la storia di come Homer sia stato scelto come capro espiatorio per un'interruzione di corrente che ha gettato Springfield nell'oscurità giorni prima del Ringraziamento. Non mancherà ovviamente il tradizionale trittico spaventoso "Treehouse of Horror XXXIV”, l'appuntamento di Halloween ormai tradizionale tanto quanto il tacchino nel giorno del Ringraziamento. L’esordio della stagione numero 35 de I Simpson avverrà negli Stati Uniti su Fox l’1 ottobre. In Italia le stagioni de I Simpson sono disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Proprio sulla piattaforma sono stati proposti anche dei corti crossover con Star Wars, l'universo Marvel e via dicendo. La serie televisiva de I Simpson va in onda in maniera ininterrotta dal lontano 1989. In Italia l’esordio di Homer & Co. risale al 1991.

I Simpson, storia di un mito intramontabile (che oltrepassa lo schermo)

La popolare serie televisiva animata statunitense creata da Matt Groening non è solo una leggenda dello schermo ma ha travalicato la TV per diventare un vero e proprio fenomeno della cultura pop.

Lo show è stato trasmessa per la prima volta il 17 dicembre 1989 ed è ancora in corso. La serie I Simpson è nota per la sua satira sociale e politica, per l’umorismo intelligente e le storie stravaganti, capaci di divagare in una maniera che potremmo definire come “Joyce spostati”, ecco. Lo stream of consciousness che esce dalla penna di Groening, infatti, supera di gran lunga quello di James Joyce.

E di fatti, guarda caso, parliamo di un’odissea animata in cui il protagonista si chiama Homer, come Omero è colui che ha dato i natali a Ulisse e come Joyce è colui che si è unito al coro omerico, scrivendo il suo personale Ulisse…

La serie di Matt Groening è ambientata nella fittizia città di Springfield e segue le vicende della famiglia Simpson, composta dagli ormai iconici personaggi che seguono. Homer Simpson è il capofamiglia, impiegato nella centrale nucleare di Springfield. Homer è noto per la sua intelligenza limitata, la sua passione per la birra Duff e il suo celebre grido "D'oh!" quando commette un errore. Quindi diciamo ogni 4 minuti, ecco. Marge Simpson è la madre di famiglia, famosa per i suoi capelli blu alti e la sua pazienza infinita nei confronti di Homer ed eredi. È una casalinga, anche se ha svolto occasionalmente anche altri lavori nel corso della serie. Bart Simpson è il primogenito, noto per essere non proprio uno studente modello, come l’immancabile lavagna nera della sigla all'inizio di ogni episodio attesta. Ha una personalità ribelle e spesso si trova nei guai. Oltre che spesso, pure volentieri... Lisa Simpson è la secondogenita: bambina prodigio, prima della classe, con un QI talmente alto che ci sarebbe da farle fare un test del DNA per assicurarsi che la paternità di Homer sia accertata, Lisa nutre una grande passione per la musica e suona il sax. È una "cultrice di cultura", di animali e di attivismo sociale. È la voce della ragione della famiglia, nonché il fiore all’occhiello del blasone Simpson. Infine, c’è Maggie, la più giovane dei Simpson, o meglio: l'eterna neonata (come eterni giovani e meno giovani sono tutti gli altri, cristallizzati in quella perennità tipica dei cartoni animati in cui non si invecchia mai, anche se nel caso de I Simpson il non invecchiare non è legato al dover esorcizzare la morte, perché qui la falce nera è contemplata eccome).

Maggie è una bebè che comunica attraverso il suo ciuccio e vive avventure divertenti anche se non parla.

La serie è famosa per il suo vasto cast di personaggi secondari, tra cui il signor Burns, il capo di Homer alla centrale nucleare; Ned Flanders, il vicino di casa ed eterno nemico di Homer (ma solo da parte di quest’ultimo, perché Ned invece ama tutti, da buon cristiano qual è); il barista Moe Szyslak; il preside Seymour Skinner; Krusty il Clown eccetera eccetera eccetera.

Gli episodi de I Simpson affrontano una vasta gamma di argomenti, dalla politica alla cultura pop. Sono state proposte tante parodie di celebrità, film, programmi televisivi ed eventi della cultura pop.



E adesso eccovi il trailer esteso della trentacinquesima stagione de I Simpson.