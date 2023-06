Futurama 11, il trailer della nuova attesissima stagione da 10 episodi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer ufficiale della nuova attesissima stagione di Futurama, la undicesima, in arrivo sugli schermi (sia americani sia italiani) il prossimo 24 luglio. In Italia arriverà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta di un undicesimo capitolo composto da dieci episodi inediti che si aggiungeranno alla galleria di puntate esilaranti, divertenti, caustiche e altamente intelligenti a cui un mostro sacro dell’animazione come Matt Groening ci ha abituati.

Parliamo infatti del padre putativo della sit-com animata cult I Simpson: oltre a creare Homer & Co., Groening ci ha regalato anche le avventure spaziali targate Futurama.



La serie animata è stata creata da Matt Groening e trasmessa da Fox dal 1999 al 2013, mentre adesso è in pieno revival su Hulu. Prodotta da 20th Television Animation (parte dei Disney Television Studios), con l'animazione realizzata dai Rough Draft Studios, questa undicesima stagione è creata e sviluppata da Groening e assieme a David X. Cohen.

Tra i produttori esecutivi figurano Groening, Cohen, Ken Keller e Claudia Katz.



Per quanto riguarda la versione originale, le voci sono di John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.



