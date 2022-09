Coolio prima di morire ha doppiato il suo personaggio in Futurama

Prima di lasciare questa Terra, il rapper di Gangsta’s Paradise ha doppiato per l’ultima volta Kwanzaabot nella serie creata da Matt Groening. In quest’occasione avrebbe anche improvvisato una nuova canzone Condividi

È presto per sapere se Artis Leon Ivey Jr, conosciuto ai più come Coolio, abbia lasciato abbastanza materiale per un disco postumo. Non sappiamo nemmeno se abbia già raggiunto quel Gangsta’s Paradise di cui parlava nel brano che lo ha reso immortale. Quel che è certo invece è che potremmo risentire presto la sua voce nel revival della serie Futurama. Un modo per celebrare un artista fino all’ultimo capace di mischiare il suo talento per la parola con una grande ironia.

Coolio era anche Kwanzaabot vedi anche Coolio, non solo Gangsta's Paradise. Le sue 5 canzoni più importanti Il personaggio doppiato più volte da Coolio nel cartone ambientato nel futuro era dissacrante almeno quanto lui. Come suggerisce il nome, Kwanzaabot era il robot santo patrono della celebrazione annuale della cultura afroamericana (il Kwanzaa appunto) ed appariva in alcuni episodi come una sorta di controparte del terribile Babbo Natale della serie di Matt Groening. Il personaggio non era una presenza fissa nel cast dello show ma restava in testa, soprattutto per il suo strenuo impegno nel far ricordare ai bambini una festa di cui pure lui si era “in parte scordato il significato”. Secondo quanto dichiarato dal produttore di Futurama David X. Cohen, Kwanzaabot era pronto a tornare nel prossimo revival della serie e Coolio aveva già completato il suo lavoro di doppiatore prima di morire.

Un episodio a lui dedicato approfondimento Futurama, nel revival tornerà anche il doppiatore di Bender Durante le registrazioni della sua parte, il rapper scomparso prematuramente a soli 59 anni non si sarebbe tuttavia limitato a leggere le battute. Con la sua verve avrebbe infatti approfittato dell’occasione anche per improvvisare un nuovo pezzo lì sul momento, dando spettacolo in freestyle. Un aneddoto che fa capire quanto Coolio fosse coinvolto nel progetto e avesse voglia di dare il suo contributo. Un atteggiamento positivo ricordato dallo stesso Cohen, che ha detto a TMZ: “Coolio era una delle mie guest star preferite. Era sempre molto entusiasta e amava realmente venire a registrare i dialoghi del suo Kwanzaabot”. Futurama onorerà la memoria del rapper dedicandogli l’ultimo episodio in cui presta la voce al suo personaggio. Coolio ha lasciato questa Terra ma resterà sempre la sua anima nelle sue canzoni e, perché no, anche nel suo lavoro di doppiatore per un dissacrante cartoon.