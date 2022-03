Futurama, nel revival tornerà anche il doppiatore di Bender

I fan di Futurama possono tirare un sospiro di sollievo: lo storico doppiatore di Bender John DiMaggio ha firmato per unirsi al cast vocale del revival firmato Hulu Condividi

I fan di Futurama possono deporre le armi finalmente: è infatti ufficiale che John DiMaggio, storico doppiatore del robot Bender, tornerà a doppiare l’iconico personaggio di latta in occasione del revival di Hulu. All’annuncio del revival, sui social gli appassionati avevano dato il via al movimento #BenderGate, chiedendo a gran voce il ritorno del doppiatore e minacciando di boicottare la serie in caso contrario.

John DiMaggio sul suo ritorno in Futurama approfondimento Futurama, serie revival: nuovi episodi in arrivo A far parte dello stuolo di doppiatori troviamo Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman, ai quali ora si ricongiunge DiMaggio. Lo stesso doppiatore ha condiviso la notizia durante un’intervista: “I’m back baby! Sono così dannatamente grato per l’amore e il supporto dei fan e dei colleghi durante tutto questo tempo, e non vedo l’ora di tornare a lavorare con la mia famiglia di Futurama”. Ha poi continuato mettendo fine alle proteste social dei fan: “Il #Bendergate è ufficialmente finito, mettetelo pure dietro a uno scaffale dietro le decorazioni di Natale, o magari in quel cassetto della cucina con tutte le altre schifezze che ci mettete dentro”. D’altronde, DiMaggio è sempre stato un elemento essenziale della serie animata, a detta dello stesso creatore Matt Groening: “Dal momento in cui John DiMaggio ha fatto l’audizione sapevamo di avere trovato il nostro Bender”.