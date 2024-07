Futurama 12, i nuovi episodi in Italia da lunedì 29 luglio

Tutto pronto per la nuova stagione della serie creata da Matt Groening. Ecco il poster diffuso da Disney+

La dodicesima stagione di Futurama sta per arrivare in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La serie animata creata nel 1999 da Matt Groening, papà anche dei Simpson, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire da lunedì 29 luglio, con il nuovo ciclo di episodi prodotti da Hulu. Disney+ ha diffuso anche il poster ufficiale della nuova stagione sui suoi profili social.