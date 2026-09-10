Carrie, il trailer della serie tv Prime Video

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Carrie, serie in otto episodi adattamento dell’omonimo romanzo d’esordio di Stephen King, pubblicato nel 1974, firmata in qualità di showrunner da quello che è uno dei nomi di punta del genere horror: Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, La caduta della casa degli Usher). Gli otto episodi saranno disponibili in modalità binge dal 7 ottobre 2026, in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Il trailer

Il trailer mostra fin da subito il complesso adattamento di Carrie, cresciuta dalla madre in un contesto di isolamento assoluto, nella sua nuova vita a Chamberlain. Entrata a scuola, la ragazza si trova presto ad avere a che fare con i quotidiani atti di bullismo di compagne e compagni, che la prendono in giro per il modo in cui si veste, per il suo aspetto, per i suoi atteggiamenti. Il breve filmato diffuso da Prime Video mostra anche due delle scene più iconiche del romanzo e del film di Brian De Palma, incluso un assaggio del grande atto finale.

Il cast

Nel cast di Carrie, nei panni della protagonista Carrie White troviamo Summer H. Howell, che ha superato una lunga fase di casting che ha coinvolto oltre 1500 attori. A lei si aggiungono Samantha Sloyan (The Pitt) nella parte di Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) in quello di Chris Hargensen, Joel Oulette (Uno splendido errore) come Tommy Ross, Josie Tota (The Buccaneers) nei panni di Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) in quelli di Billy, Thalia Dudek (The Running Man) come Emaline, Amber Midthunder (Prey) nel ruolo di Miss Desjardin e Matthew Lillard (Man of Tomorrow) in quello del Preside Grayle. Nel cast anche collaboratori storici di Flanagan e volti nuovi della sua cerchia lavorativa, con guest star come Michael Trucco (Fire Country), Crystal Balint (La caduta della casa degli Usher - The Fall of the House of Usher), Kate Siegel (Hill House - The Haunting of Hill House), Rahul Kohli (L'estate dei segreti perduti), Tim Bagley (The Comeback) e Heather Graham (The White Lotus).

Autori e produttori

Carrie è scritta dallo showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, Hill House), che è anche executive producer insieme a Stephen King. Flanagan ha diretto gli episodi 101, 102, 107 e 108, mentre gli episodi 103, 104, 105 e 106 sono stati diretti rispettivamente da Kate Siegel (The Exorcist: Martyrs), Axelle Carolyn (Something Very Bad Is Going to Happen), Kyra Sedgwick (Family Movie) e Hiromi Kamata (Shogun). La serie è una produzione Amazon MGM Studios.

La sinossi

Basata sull’iconico romanzo d’esordio di Stephen King, Carrie è una rivisitazione audace, attuale e sorprendente di questa storia di formazione ormai diventata un cult, adattata per la prima volta a serie tv dal visionario showrunner Mike Flanagan. La serie segue le vicende di Carrie White (Summer Howell), un’adolescente emarginata, che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret (Samantha Sloyan), estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie viene catapultata nello spietato ecosistema di un liceo pubblico, dove è costretta ad affrontare lo scalpore mediatico provocato da un atto di bullismo che sconvolge la sua comunità, la pressione costante e la crudeltà indiscriminata dell’era dei social media, nonché il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano nel corso della sua adolescenza.

Un universo ampliato

Nell’arco di otto episodi dal ritmo serrato, la serie amplia e approfondisce il capolavoro di King - aggiungendo spessore ai personaggi e alle loro dinamiche, e seguendo le piccole scelte quotidiane che li condurranno a un’unica, sconvolgente notte, in una storia avvincente e profondamente umana sul conflitto tra gentilezza e crudeltà, che porterà lo spettatore a chiedersi se stia assistendo alla nascita di un’eroina, di un mostro o di qualcosa di molto più complesso.