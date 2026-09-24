American Horror Story 13, il trailer italiano ufficiale

Il terrore torna sul piccolo schermo il 24 settembre negli Stati Uniti e dal 1°ottobre in Italia con American Horror Story, serie televisiva antologica di culto che ha ridefinito i confini dei racconti dell'orrore in tv dagli anni Dieci del Duemila.

La nuova stagione, attesissima e largamente discussa dai media di settore, è pronta al debutto in streaming. Disney + trasmetterà i primi tre episodi il 1°ottobre e poi ne rilascerà due ogni settimana ogni giovedì, fino all'ultimo, in programma per il 5 novembre. Tutti saranno, come sempre, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

La stagione più oscura dell'anno è ormai pronta a spalancare le porte e toccherà ai protagonisti e alle protagoniste dell'universo ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk richiuderle per non far entrare il "male supremo" che imperversa sul mondo.

La trama è stata mantenuta top secret ma le ipotesi su ciò che potrebbe accadere sono già molte, specie dopo il rilascio dell'inquietante primo teaser trailer e la visione del trailer ufficiale, disponibile in italiano in testa a questo videoarticolo.

"Qualcosa di malvagio sta arrivando"

Sarah Paulson nei panni di Cornelia Goode annuncia di sentire "un presagio" che parla di "tante morti orribili consumate dalla vendetta".

"Qualcosa di malvagio sta arrivando", continua e i suoi avvertimenti proseguono mentre scorrono le immagini delle alleate nella battaglia.

Il cast di American Horror Story 13 sancisce il trionfo delle star femminili scelte negli anni da Ryan Murphy come interpreti delle avventure più oscure.

Il trailer le mostra tutte, una dopo l'altra, coi look dei personaggi già interpretati in passato, pronte a un capitolo che Murphy ha paragonato a un'avventura in stile Avengers.

Qualcuno (o qualcosa) è pronto a prendere il potere oscuro e la storia avrà tra le tante cornici anche eleganti appartamenti di Manhattan dove il cast è stato visto effettuare delle riprese in estate.

Ci sono new entry significative, tra cui Paul Anthony Kelly, che vediamo con la capigliatura bionda, impegnato in una danza macabra con Jessica Lange, forse la star più attesa della nuova stagione, già icona dello show e nuovamente protagonista dell'epopea di Murphy.

