Geolier, testo e significato del singolo Winner che esce oggi

Il termometro geolierano continia registrare temperature alte. Infatti a tre giorni dall’annuncio di Tutto è Possibile - Atto II , già certificato quadruplo platino seppur in uscita il 16 ottobre, Geolier ha pubblicato un nuovo singolo, Winner , che rimette al centro le tematiche e l’attitudine che certificano da sempre la realness dell’artista. Nel brano, prodotto da Sottomarino e starchild, il rapper parla del momento che sta vivendo con la sicurezza di chi sa esattamente quanto ha costruito e non ha intenzione di minimizzarlo. Il successo, i soldi, i risultati e tutto quello che è arrivato lungo il percorso diventano il terreno perfetto per giocare con le parole, esagerare, provocare e soprattutto divertirsi. Ma Winner non è soltanto un esercizio di autocelebrazione. Dentro il brano c’è anche uno degli elementi che da sempre appartengono al racconto di Geolier : la vittoria è ancora più grande quando può essere condivisa con chi gli è stato vicino. Intanto cresce l’attesa per Napoli è casa tua , il grande appuntamento che la prossima estate vedrà Geolier protagonista di sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona: non un semplice live, ma un’esperienza in sei atti (tra il 9 e il 15 giugno) pensata per far immergere i fan di tutta Italia nel suo mondo. Questo progetto live porterà oltre 300mila persone nel capoluogo campano raddoppiando il primato dell’artista e firmando un nuovo record nella sua città.

WINNER, IL TESTO

Nn'aggio capito, ca ha 'itto chillo?

Eheh, a scé, nun dicere 'sti ccose

Ca m''o faje pijà 'ncopp'a ll'uocchie

Nu frate d''o mio m''o dicette pure ca nu' può vencere pe sempe

E l'aggio avuto dà tuorto

E pe fforza pecché sto vincenno sempe

E, si venco i', vence pure isso

E vuje pusate 'sti pistole ca songo a salve

Pusate 'sti sorde ca vint'euro pareno assaje

I' nn''e conto proprio

Ma po v'appiccicate sempe p''e sorde

P''e femmene, pe chesto, pe chello



Oh, ma che d'è ccà tutto 'stu burdello?

Me facite sta nu poco cuieto?

'A seggia mia 'a vonno pecché stanno allerta

E nn'me soso finché nun s'assettano 'nterra

Aggio fatto sold out venenno venenno

Pazzianno pazzianno, redenno redenno

Papà m'ha ditto ca si veco ccà 'nterra

Scavanno scavanno po trovo cocche euro

E allò che vvuò?

Nn''e cuntà nemmeno, se vedeno a uocchio

So' napulitano, embè, che vvuò?

Parlo napulitano 'int'a ll'intervista

E, si nun te sta bbene, chiamma a n'ato si vuò

I' stevo sempe riuno riuno, so' uno di uno

'Stu uno 'int'â cifra cagnasse tutte cose

Me facesse firmà 'o cuntratto mo mmo



(Yeah, yeah, yeah)

I' nun vengo capito e nn'è pe via d''a lingua, picciò nn'me capisceno

L'iPhone mio 'o metto in modalità aereo ca è peggio d''a TIM

Nn'so' stato maje bravo 'int'â scola dint'â matematica, quinde

Pe fà ampresso ampresso aggio multiplicato tutte cose pe mille



Pigliate chello che vuò pecché nisciuno s''o leva pe'tté

Pigliate chello che vuò pecché nisciuno se ne fotte 'e te

'O cielo se tocca ch''e mmane ma l'inferno c''a punta d''a scarpa

'Stu rilogio segna n'ato orario pecché nisciuno s''o mette pe'mmé



L'idolo mio tene 'o cugnome mio

Pecché l'idolo mio l'aggio visto 'a vicino

E llà ha fernuto 'e essere l'idolo mio

E po aggio fatto cchiù cose 'e l'idolo mio

Sto scrivenno cu errore grammaticale

E me danno diece e lode pe come scrivo

Po lego l'Azimut 'nziem'ô pontile

E piglio 'o tenderino e po vaco â riva

Tutto chello ca dico i' nun fa na piega

Tiè, pigliate 'a mazzetta e nn'fà capí niente

Sto in vacanza dimane, ogge e pure ajere

Nun me trase 'a corona e allò faccio 'a dieta

Charles-de-Galles Avenue pe nu paro 'e cazune

E ritorno pe cena, mammà fa 'o rraù

'E sorde se fanno tipo oplà

E fernesceno tipo cchiù veloce 'e subbeto



(Yeah, yeah, yeah)

I' nun vengo capito e nn'è pe via d''a lingua, picciò nn'me capisceno

L'iPhone mio 'o metto in modalità aereo ca è peggio d''a TIM

I' lego 'o cinturino d''o bulb, però nun leggo 'e congiuntive

I' nun lego ch''e 'nfame, ch''e scieme, cu chisto, cu chillo e cu chillo



Pigliate chello che vuò pecché nisciuno s''o leva pe'tté

Pigliate chello che vuò pecché nisciuno se ne fotte 'e te

'O cielo se tocca ch''e mmane ma l'inferno c''a punta d''a scarpa

'Stu rilogio segna n'ato orario pecché nisciuno s''o mette pe'mmé