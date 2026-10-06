Verity, il cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson. FOTO

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Dal 1° ottobre 2026 è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il film Verity, thriller erotico diretto da Michael Showalter e tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2018. Nel cast figurano Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie e Michael Abbott Jr., insieme alle partecipazioni di Alexandra Cooper e Sean Evans nei panni di se stessi. Scopriamo chi sono i principali interpreti e in quali personaggi si calano.

Verity, trama e cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson in uscita oggi al cinema