Verity, il cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson. FOTO
Uscito nelle sale italiane il 1° ottobre 2026, il thriller erotico diretto da Michael Showalter e tratto dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2018 vede nel cast le due star di Hollywood Anne Hathaway e Dakota Johnson, affiancate da Josh Hartnett e da interpreti secondari come Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko, K. K. Moggie e Michael Abbott Jr. Scopriamo tutto ciò che bisogna sapere sugli interpreti e i rispettivi personaggi.
A cura di Camilla Sernagiotto