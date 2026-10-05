Anne Hathaway annuncia la sparizione dalla scena pubblica dopo Verity con un videoSpettacolo
L'attrice aveva annunciato scherzosamente che il 3 ottobre sarebbe scomparsa “in una nuvola di fumo”. E proprio quel giorno l’attrice ha trasformato la battuta in una gag sui social, salutando così un 2026 particolarmente intenso, con cinque film usciti nell’arco di pochi mesi e un figlio in arrivo
Anne Hathaway aveva fissato una data precisa per la sua uscita di scena: il 3 ottobre 2026. Non si trattava, naturalmente, di un vero addio, ma di una battuta pronunciata durante la promozione di Verity. L’attrice aveva infatti raccontato di voler rallentare dopo un anno particolarmente impegnativo e aveva scelto un'immagine decisamente teatrale per descrivere la pausa: sarebbe sparita “in una nuvola di fumo”.
Arrivato il giorno indicato, Hathaway ha deciso di trasformare quella frase in realtà, almeno per il tempo di un video. In un filmato pubblicato sui social (che potete guardare in fondo a questo articolo), l’attrice compare seduta davanti alla telecamera e parla dell’uscita di Verity. Poi arriva il momento della fatidica data: appena pronuncia “3 ottobre”, una nube di fumo invade l’inquadratura e lei scompare dalla sedia.
La gag continua dopo la scomparsa
L’uscita di scena non è però la conclusione dello scherzo. Poco dopo entra nell’inquadratura una componente del suo team, che si accorge che Hathaway non è più al suo posto e si domanda dove sia finita.
Il video prosegue quindi attraverso una serie di finti titoli di giornale dedicati alla misteriosa sparizione dell’attrice. La battuta pronunciata durante le interviste diventa così una piccola storia costruita per immagini, con tanto di commiato ironico.
Prima di lasciare la scena, Hathaway sembra inoltre passare idealmente il testimone ad alcuni colleghi. Nel filmato compaiono infatti i nomi di Zendaya, Tom, Rob e Florence, ai quali viene affidato l’incarico simbolico di portare avanti l’anno.
Approfondimento
Verity, tutto sul film con Anne Hathaway e Dakota Johnson ora in sala
Cinque film in un solo anno
Dietro l’ironia del video c'è un dato concreto: il 2026 è stato per Hathaway un anno particolarmente intenso sul piano professionale. L’attrice ha avuto cinque film in uscita nel giro di pochi mesi, una concentrazione di progetti che l’ha portata a partecipare a numerose première e attività promozionali.
Il primo è stato Mother Mary, arrivato ad aprile, seguito da Il diavolo veste Prada 2 a maggio. A luglio è arrivato Odissea di Christopher Nolan, mentre ad agosto è uscito La fine di Oak Street. Infine, a ottobre, è toccato a Verity, thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover.
Due di questi titoli hanno inoltre ottenuto risultati particolarmente importanti al botteghino. Il diavolo veste Prada 2 è diventato uno dei maggiori successi Disney dell’anno, mentre Odissea ha raggiunto il risultato più alto nella carriera cinematografica sia di Hathaway sia di Nolan.
Approfondimento
Verity, il trailer del thriller psicologico con Anne Hathaway
Hathaway: “Forse mi vedrete troppo”
La stessa Hathaway aveva riconosciuto il rischio di una sovraesposizione. In un'intervista a CBS Mornings, l'attrice aveva raccontato di essersi interrogata sulla possibilità che il pubblico potesse trovarsi davanti alla sua presenza con una frequenza eccessiva, considerando i cinque film distribuiti nello stesso anno.
Alla fine aveva scelto di vivere il momento senza lasciarsi condizionare troppo dalle possibili reazioni. La pausa annunciata per il 3 ottobre, però, non è soltanto una trovata promozionale.
Approfondimento
Anne Hathaway annuncia sparizione dalla scena pubblica
La pausa e i prossimi progetti
Hathaway è infatti in attesa del terzo figlio con il marito Adam Shulman e ha intenzione di concedersi un periodo di pausa dopo mesi particolarmente impegnativi. La lontananza dai riflettori, tuttavia, dovrebbe essere temporanea.
Tra i progetti futuri dell’attrice c'è Giorni di Tuono 2, nel quale reciterà accanto a Tom Cruise e le cui riprese dovrebbero coinvolgerla a partire da marzo. Resta inoltre in programma The Princess Diaries 3, nuovo capitolo della saga molto atteso dal pubblico.
Per ora, dunque, Hathaway può davvero permettersi di mantenere la promessa fatta durante la promozione di Verity. Dopo un anno trascorso tra cinema, première e interviste, il 3 ottobre ha lasciato il posto a una nuvola di fumo, una sedia vuota e una delle uscite di scena più ironiche della sua lunga carriera.
Approfondimento
Anne Hathaway, il look da principessa per Princess Diaries 3 conquista
©Getty
Anne Hathaway, i migliori look dell'attrice di The Idea of You. FOTO
La star è da sempre un'icona di moda, da quando ha recitato nel film cult del 2006 “Il diavolo veste Prada”. Adesso al fianco di Nicholas Galitzine nella pellicola diretta da Michael Showalter che adatta l'omonimo romanzo di Robinne Lee, uscita su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), continua a dettare legge in campo fashion. Ripercorriamo assieme tutti gli outfit più sensazionali della diva (A cura di Camilla Sernagiotto)