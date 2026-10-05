L'attrice aveva annunciato scherzosamente che il 3 ottobre sarebbe scomparsa “in una nuvola di fumo”. E proprio quel giorno l’attrice ha trasformato la battuta in una gag sui social, salutando così un 2026 particolarmente intenso, con cinque film usciti nell’arco di pochi mesi e un figlio in arrivo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Anne Hathaway aveva fissato una data precisa per la sua uscita di scena: il 3 ottobre 2026. Non si trattava, naturalmente, di un vero addio, ma di una battuta pronunciata durante la promozione di Verity. L’attrice aveva infatti raccontato di voler rallentare dopo un anno particolarmente impegnativo e aveva scelto un'immagine decisamente teatrale per descrivere la pausa: sarebbe sparita “in una nuvola di fumo”. Arrivato il giorno indicato, Hathaway ha deciso di trasformare quella frase in realtà, almeno per il tempo di un video. In un filmato pubblicato sui social (che potete guardare in fondo a questo articolo), l’attrice compare seduta davanti alla telecamera e parla dell’uscita di Verity. Poi arriva il momento della fatidica data: appena pronuncia “3 ottobre”, una nube di fumo invade l’inquadratura e lei scompare dalla sedia.

La gag continua dopo la scomparsa L’uscita di scena non è però la conclusione dello scherzo. Poco dopo entra nell’inquadratura una componente del suo team, che si accorge che Hathaway non è più al suo posto e si domanda dove sia finita. Il video prosegue quindi attraverso una serie di finti titoli di giornale dedicati alla misteriosa sparizione dell’attrice. La battuta pronunciata durante le interviste diventa così una piccola storia costruita per immagini, con tanto di commiato ironico. Prima di lasciare la scena, Hathaway sembra inoltre passare idealmente il testimone ad alcuni colleghi. Nel filmato compaiono infatti i nomi di Zendaya, Tom, Rob e Florence, ai quali viene affidato l’incarico simbolico di portare avanti l’anno. Approfondimento Verity, tutto sul film con Anne Hathaway e Dakota Johnson ora in sala

Cinque film in un solo anno Dietro l’ironia del video c'è un dato concreto: il 2026 è stato per Hathaway un anno particolarmente intenso sul piano professionale. L’attrice ha avuto cinque film in uscita nel giro di pochi mesi, una concentrazione di progetti che l’ha portata a partecipare a numerose première e attività promozionali. Il primo è stato Mother Mary, arrivato ad aprile, seguito da Il diavolo veste Prada 2 a maggio. A luglio è arrivato Odissea di Christopher Nolan, mentre ad agosto è uscito La fine di Oak Street. Infine, a ottobre, è toccato a Verity, thriller tratto dal romanzo di Colleen Hoover. Due di questi titoli hanno inoltre ottenuto risultati particolarmente importanti al botteghino. Il diavolo veste Prada 2 è diventato uno dei maggiori successi Disney dell’anno, mentre Odissea ha raggiunto il risultato più alto nella carriera cinematografica sia di Hathaway sia di Nolan. Approfondimento Verity, il trailer del thriller psicologico con Anne Hathaway

Hathaway: “Forse mi vedrete troppo” La stessa Hathaway aveva riconosciuto il rischio di una sovraesposizione. In un'intervista a CBS Mornings, l'attrice aveva raccontato di essersi interrogata sulla possibilità che il pubblico potesse trovarsi davanti alla sua presenza con una frequenza eccessiva, considerando i cinque film distribuiti nello stesso anno. Alla fine aveva scelto di vivere il momento senza lasciarsi condizionare troppo dalle possibili reazioni. La pausa annunciata per il 3 ottobre, però, non è soltanto una trovata promozionale. Approfondimento Anne Hathaway annuncia sparizione dalla scena pubblica