L'attrice ha scelto per il D23 un abito rosso asimmetrico di J'amemme sopra pantaloni bianchi, ricevendo il plauso di tutti i fashion addicted. La star ha inoltre infiammato gli animi con la conferma che The Princess Diaries 3 è in produzione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Anne Hathaway ha scelto per il D23 un look premaman che punta su forme scultoree e contrasti cromatici: un abito rosso asimmetrico di J'amemme indossato sopra pantaloni sartoriali bianchi. L'attrice, protagonista del Disney Entertainment Showcase ad Anaheim, ha inoltre confermato che The Princess Diaries 3 è in produzione. La star de Il Diavolo veste Prada continua così a sperimentare con la moda durante la gravidanza, privilegiando capi capaci di accompagnare le forme del corpo anziché celarle. La scelta per l'evento Disney, svoltosi il 14 agosto 2026 in California nell'ambito del D23: The Ultimate Disney Fan Event, si distingue per la costruzione insolita dell'abito e per l'accostamento tra il rosso acceso e il bianco. La partecipazione al D23 ha avuto anche un'importante ricaduta sul fronte cinematografico. L'attrice è tornata infatti a parlare di Mia Thermopolis, il personaggio che interpreta nella saga Disney ambientata nel regno di Genovia, confermando l'avanzamento del terzo capitolo, la cui data di uscita non è stata ancora comunicata.

L'abito rosso di J'amemme sopra i pantaloni bianchi Per l'occasione Hathaway ha indossato una creazione del marchio ucraino J'amemme, sovrapposta a un paio di pantaloni sartoriali bianchi dalla gamba ampia. Il tessuto, piuttosto lungo, si raccoglieva all'altezza delle scarpe creando un effetto morbido e fluido. Il vestito era caratterizzato da un rosso intenso, da una scollatura all'americana e da una serie di pieghe verticali nella parte superiore. Il dettaglio più riconoscibile era però il fondo: il tessuto non seguiva una linea regolare, ma formava onde irregolari che modificavano la lunghezza dell'abito lungo il corpo. Ne risultava una silhouette dinamica, con il tessuto che si accorciava sul davanti e scendeva maggiormente sul retro. La sovrapposizione con i pantaloni bianchi rendeva ancora più evidente la costruzione del completo. Approfondimento Odissea, Anne Hathaway in lacrime durante l'intervista

La collaborazione con la stylist Erin Walsh A curare l'immagine dell'attrice anche in questa occasione è stata Erin Walsh, stylist che ha seguito Hathaway in numerosi appuntamenti pubblici recenti, compreso il tour promozionale di The Odyssey. Per la première newyorkese del film di Nolan, andata in scena lo scorso 14 luglio, Walsh aveva scelto per lei un completo Prada realizzato su misura. L'ensemble comprendeva una gonna fluida ispirata all'estetica greca e un corpetto impreziosito da perline e cristalli, sviluppato appositamente per adattarsi alla silhouette dell'attrice. Pochi giorni prima del D23, in occasione della première di The End of Oak Street al Steven J. Ross Theater di Burbank, il 9 agosto 2026, Hathaway aveva invece indossato una creazione personalizzata di Prabal Gurung. Approfondimento Pretty Princess 3, Anne Hathaway ha condiviso aggiornamenti sul film

Il precedente look di Prabal Gurung Il completo firmato Prabal Gurung giocava ancora una volta sulla differenza tra le lunghezze, ma attraverso una composizione molto diversa. Il top, realizzato su misura nei toni del blu e del rosso, lasciava scoperta la parte anteriore della silhouette per poi prolungarsi sul retro fino a terra, assumendo quasi l'aspetto di un mantello. A completare il look erano jeans ampi in denim scuro e décolleté rosse dalla finitura brillante. Un insieme più casual rispetto alla mise del D23, ma costruito anch'esso attorno a un elemento di forte impatto visivo. Approfondimento Anne Hathaway, l'evoluzione da Il Diavolo veste Prada 2 a Mother Mary

Una moda premaman sempre più espressiva La scelta di Hathaway si inserisce in un approccio alla moda premaman ormai diffuso tra le celebrity, che tende a considerare la gravidanza non come una condizione da camuffare, ma come un elemento attorno al quale costruire l'intero look. Un esempio particolarmente evidente è Rihanna, che durante le sue gravidanze ha fatto del pancione uno dei punti focali dei propri outfit, contribuendo a modificare la rappresentazione della maternità nella moda contemporanea. Approfondimento Anne Hathaway incinta a 43 anni: "Ha scioccato me e mio marito"

The Princess Diaries 3 è in produzione Dal palco del D23 è arrivato infine l'aggiornamento più atteso dai fan della saga Disney. Anne Hathaway ha confermato che The Princess Diaries 3 è in produzione, tornando così a vestire i panni di Mia Thermopolis. Il progetto riporterà sullo schermo la protagonista dei primi due film, anche se al momento non è stata annunciata una data di uscita. Hathaway aveva già alimentato le aspettative sul ritorno della saga nel 2024, quando aveva confermato pubblicamente il proprio coinvolgimento nel nuovo capitolo. Di seguito potete guardare il look scelto da Hathaway per il palco del D23. Approfondimento Anne Hathaway incinta del terzo figlio, l’annuncio sui social. VIDEO

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