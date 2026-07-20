Pretty Princess 3, Anne Hathaway ha condiviso aggiornamenti sul film

“Sono impegnata ad avere il mio terzo figlio, e questo ha un po’ preso il posto della possibilità di sapere esattamente quando potrò girare Pretty Princess 3”. In un’intervista al programma Radio Andy di Sirius XM, Anne Hathaway ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla realizzazione del film Pretty Princess 3, che è in sviluppo da anni. “Posso dire che credo abbiamo avuto una svolta nella storia. Penso che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. La sceneggiatura sulla quale stavamo lavorando...abbiamo dovuto in un certo senso ricominciare da capo con questa nuova direzione, che non è l’aggiornamento che credo nessuno desiderasse, ma siamo tutti molto fiduciosi che questa sarà quella giusta”. All’inizio dell’anno, l’attrice aveva dichiarato a Entertainment Weekly che il team stava “lavorando costantemente” al sequel.:“Se ho imparato qualcosa da Il Diavolo veste Prada 2, è che le aspettative sono altissime e, se decidi di farlo, devi fare un lavoro eccezionale”. Nel 2024, la rivista Deadline aveva riportato che Adele Lim avrebbe diretto il terzo capitolo della saga di Pretty Princess, con Flora Greeson alla sceneggiatura. I produttori includevano Debra Martin Chase, Naia Cucukov e Melissa Stack.

ANNE HATHAWAY, DAL FILM ODISSEA AL TERZO FIGLIO

Intanto, in attesa di nuovi sviluppi cinematografici sul film Pretty Princess 3, Anne Hathaway sta vivendo un momento molto ricco da un doppio punto di vista, sia professionale, sia personale. Sul primo versante, l’attrice, reduce dal successo dell’attesissimo Il Diavolo veste Prada 2, è ora nei cinema nel film Odissea di Christopher Nolan, dove interpreta Penelope, mentre in autunno sarà in sala nella pellicola Verity di Michael Showalter. Sull’altro versante, invece, il 19 giugno aveva annunciato in un video Instagram di essere in dolce attesa all’età di 43 anni del terzo figlio dal marito Adam Shulman. “È grata per la posizione in cui si trova nella sua carriera e per l’opportunità di far parte di un film che significa così tanto per così tante persone”, aveva dichiarato poco dopo una fonte alla rivista People. “Lamentarsi non è da Anne. Affronta le cose con gratitudine e professionalità, ed è esattamente così che ha gestito il tour promozionale”. La fonte aveva aggiunto che l'attrice, “al momento, si sta concentrando sulla famiglia e si sta godendo un po’ di relax” prima delle uscite dei progetti. Durante il tour promozionale della pellicola Il Diavolo veste Prada 2, inoltre, una fonte aveva rivelato che “Anne era entusiasta del film e voleva che l’attenzione rimanesse concentrata sul progetto. È sempre stata molto brava a separare la sua vita privata da quella lavorativa”. Aveva proseguito: “Voleva annunciare la gravidanza alle sue condizioni. Il tour promozionale serviva a celebrare il film e a entusiasmare i fan in vista della sua uscita”.