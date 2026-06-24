Mother's Instinct, trama e cast del film con Anne Hathaway

Siamo nei primi anni Sessanta, in un tranquillo quartiere residenziale americano dove tutto sembra perfetto. Alice e Céline sono vicine di casa e migliori amiche: le loro famiglie condividono gite, compleanni e la quotidianità di una vita borghese ordinata e serena. I loro figli, Theo e Max, sono coetanei e crescono praticamente insieme, come fratelli. L'equilibrio si spezza in modo improvviso e brutale quando il piccolo Max, figlio di Céline, cade da un balcone e muore. Un tragico incidente che non avrebbe potuto essere evitato, ma che lascia comunque dietro di sé un peso insostenibile: il senso di colpa di Alice, che era presente ma non è riuscita a intervenire in tempo, e il dolore devastante di Céline, che non sa come elaborare la perdita. Da quel momento, il rapporto tra le due donne inizia a incrinarsi in modo sottile ma inesorabile. I sospetti prendono il sopravvento sulla ragione, la paranoia si insinua tra le mura di case un tempo aperte l'una all'altra, e quello che sembrava un legame indissolubile diventa il teatro di una guerra psicologica silenziosa e spietata. Il film esplora con acume il modo in cui il dolore può distorcere la percezione della realtà e trasformare persone perbene in avversarie capaci di gesti estremi.