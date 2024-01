Mothers' Instinct, il trailer con Anne Hathaway e Jessica Chastain

Cinema

L’attrice, nata il 12 novembre 1982, ha all’attivo più di 30 film e un Premio Oscar vinto per aver dato il volto alla Fantine di “Les Misérables”. Ma sono tanti i ruoli amati dal pubblico che hanno portato la star di Hollywood al successo, dalla Mia Thermopolis di “Pretty Princess” alla Andy Sachs de “Il Diavolo veste Prada”. Ma anche la Regina Bianca di “Alice in Wonderland”, Amelia Brand di “Interstellar” e Catwoman ne “Il cavaliere oscuro - Il ritorno (The Dark Knight Rises)”

“La signora Prestley non c'è ora. Vuole lasciarle un messaggio? Va bene, Gabbana si scrive con due B?”. Sono in ben pochi a non aver amato la protagonista inizialmente ingenua e un po’ goffa de Il Diavolo veste Prada, che nel 2006 conquistava il grande schermo con il volto di Anne Hathaway. Oggi, 12 novembre, l’attrice compie 40 anni: ha all’attivo oltre 30 film, un Premio Oscar e si batte attivamente per la parità di genere come Ambasciatrice delle Nazioni Unite. Ma quello di Andy Sachs non è stato l’unico ruolo iconico della star di Hollywood