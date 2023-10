Il diavolo veste Prada, la reunion di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda Priestly e Andy Sachs sono tornate. Diciassette anni dopo Il diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno festeggiato con una mini-reunion. L'occasione? La seconda edizione degli Albie Awards, organizzati dalla Clooney Foundation for Justice.

Meryl Streep e Anne Hathaway di nuovo insieme

Nessun errore di stile, questa volta, per Andy Sachs / Anne Hathaway. Anzi, l'attrice è apparsa super sorridente nel suo lungo abito a rombi verde lime e grigio cromo, con dettagli floreali. Meryl Streep, che sembrava appena uscita dalla rivista Runway, ha optato invece per un top nero scintillante, pantaloni neri e scarpe eleganti. Le due sono state fotografate mentre, in posa, si stringevano l'un l'altra. All'evento, peraltro, era presente anche un'altra delle "assistenti" di Miranda Priestly: Emily Blunt, che interpretava Emily Charlton, ha calcato il red carpet col marito John Krasinski.