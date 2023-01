Only Murders in the Building 3, Meryl Streep si aggiunge al cast

Una new entry stellare nella terza stagione della serie crime comedy in onda su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Quale sarà il ruolo dell’attrice? Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Meryl Streep si è unita al cast della terza stagione di Only Murders in the Building, la serie in onda su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Selena Gomez, una dei protagonisti principali insieme a Steve Martin e Martin Short, ha dato la notizia su Instagram.

Ancora non è confermato il ruolo della star di Hollywood nella nuova stagione di Only Murders in the Building, se si tratterà di un personaggio ricorrente o solo una guest star.

Only Murders in the Building: dove eravamo rimasti? approfondimento Only Murders In The Building 3, Jesse Williams nel cast della serie Charles.Haden Savage, Oliver Putnam e Mabel Mora sono vicini di casa in un edificio di New York, nell’Upper West Side, e fanno amicizia per un podcast in comune che parla di crimine. Iniziano a indagare insieme su alcuni misteriosi omicidi che accadono intorno a loro. Nella prima stagione il caso centrale era la morte del residente nel loro palazzo Tim Kono, nella stagione 2 il presidente del consiglio di amministrazione Bunny Folger.

Only Murders in the Building: la trama della stagione 3 GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nella terza stagione Charles, Oliver e Mabel lavoreranno insieme per scoprire il colpevole dell’omicidio di Ben Glenroy, interpretato da Paul Rudd. Quest’ultimo è morto nel finale della seconda stagione sul palco mentre si esibiva in una commedia di Broadway con Charles, per la regia di Oliver. Cosa sarà successo?

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Com’è cambiata Meryl Streep, Miranda de Il diavolo veste Prada. FOTO Nata il 22 giugno 1949, Meryl Streep è una delle attrici più importanti e adorate di Hollywood. Nel 2021 spegne 72 candeline ed è ancora oggi, dopo anni, la detentrice del record per il maggior numero di candidature agli Oscar: 21 Non solo nomination per lei, considerando i successi agli Oscar per “Kramer contro Kramer”, “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”. È inoltre una delle sette attrici ad aver vinto sia come miglior attrice protagonista che come miglior attrice non protagonista. Al suo fianco vi sono: Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie Smith, Jessica Lange, Cate Blanchett e Renée Zellweger. Ecco tutti gli altri film per i quali è stata candidata agli Oscar: Il cacciatore (1978), La donna del tenente francese (1981), Silkwood (1983), La mia Africa (1985), Ironweed (1987), Un grido nella notte (1988), Cartoline dall'inferno (1990), I ponti di Madison County (1995), La voce dell'amore (1998), La musica del cuore (1999), Il ladro di orchidee (2002), Il diavolo veste Prada (2006), Il dubbio (2008), Julie & Julia (2009), I segreti di Osage County (2013), Into the Woods (2014), Florence (2016) e The Post (2017). Record anche ai Golden Globe, che l’hanno vista candidata ben 31 volte, con nove successi. La sua è una ricchissima bacheca, con due SAG Awards, tre Emmy, due Critics Choice Awards, due BAFTA, un Orso d’oro e un Orso d’argento, tra gli altri.

Meryl Streep Vincitrice di Emmy, Oscar e Golden Globe, Meryl Streep è relativamente nuova come parte di una serie tv. La sua carriera si è svolta prevalentemente sul grande schermo fino a oggi. Basti pensare a film come La Mia Africa, Il Diavolo Veste Prada, Julie and Julia, Mamma Mia!, mentre in tv è apparsa in Holocaust nel 1978, Angels of America nel 2003 e nella seconda stagione di Big Little Lies come progetto più recente di questo tipo. Vedremo in che ruolo entrerà in azione in Only Murders in the Building 3.