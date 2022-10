Only Murders In The Building 3, Jesse Williams nel cast della serie

Come riportato in esclusiva da Deadline, Jesse Williams affiancherà Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short

Nuovo ingresso nel cast di Only Murders In The Building. Deadline ha annunciato la presenza di Jesse Williams nella terza stagione della serie .

Steve Martin finirà la sua carriera dopo Only Murders in the Building

Only Murders In The Building, Paul Rudd nel cast della terza stagione

approfondimento

Only Murders In The Building, confermata la terza stagione

L’annuncio della terza stagione di Only Murderds In The Building è arrivato a luglio quando Deadline ha rilanciato la notizia e le parole di Craig Erwich, President of Hulu Originals and ABC Entertainment.