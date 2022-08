Only Murders In The Building, Paul Rudd nel cast della terza stagione

Paul Rudd entra a pieno titolo nel cast di Only Murders In The Buildings: ecco il suo ruolo Condividi

La voce che circolava fino a qualche giorno fa sul possibile coinvolgimento di Paul Rudd in Only Murders In The Buildings ha trovato conferma in queste ore. L'attore sarà parte integrante del cast, come ha rivelato il sempre ben informato sito Variety. Quella che verrà resa disponibile nel 2023 sarà la terza stagione della serie televisiva che finora ha appassionato milioni di persone e che con l'ingresso di Paul Rudd acquisisce ulteriore spessore. Impossibile al momento capire come si inserirà il personaggio di Paul Rudd nel ben oliato meccanismo dei tre protagonisti principali, anche se un primo assaggio di quanto potrebbe accadere è stato dato dall'ultimo episodio della seconda stagione, quando Paul Rudd ha fatto un cameo nella storia.

Il ruolo di Paul Rudd in Only Murders In The Building approfondimento Only Murders In The Building, confermata la terza stagione Il co-creatore della serie, John Hoffmann, ha definito “di buon auspicio” l’ingresso di Paul Rudd, che nel finale della seconda serie ha interpretato Ben Glenroy, una star di Broadway che ha scatenato la curiosità del pubblico. Lo stesso Hoffmann ha dichiarato che “è qualcuno di cui vogliamo chiaramente sapere di più”, confermando la sua partecipazione alla terza stagione. Sul suo personaggio c’è ancora mistero, infatti non è stata resa nota la sceneggiatura, pertanto non è dato sapere se Paul Rudd sarà un personaggio fisso, ricorrente, oppure una guest star. John Hoffmann ha spiegato che Ben è “una chiara fonte di molte domande future e, come sempre nel nostro show, di molti colpi di scena che devono ancora arrivare”.