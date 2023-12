1/13 ©Getty

Jonathan Anderson per JW Anderson e Loewe ha vinto il premio come Designer of the Year. Taylor Russell (Bones and All) ha portato in scena una sua creazione, un abito custom-made in satin con bustier gioiello, della collezione P/E 2024 di Loewe

